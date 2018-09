Google Maps: ¿Niño imita pose de ‘Kiko’ del ‘Chavo del 8’ en una playa de Brasil? [FOTOS]

Gracias a Google Maps, uno puede encontrar el lugar que no conoce, pero también te puedes cruzar con imágenes que te harán reír o cuestionarte lo que estaban haciendo las personas en ese momento. En esta oportunidad, vemos un niño que lejos de disfrutar de un día de playa en Brasil, la está pasando mal.

Un niño llamó la atención de un usuario al verlo imitando la clásica pose de llanto que hacía ‘Kiko’ en el programa de televisión ‘El Chavo del 8’, por lo que se preguntó qué estaba sucediendo con él. Esta es una las herramientas indispensables en Internet es sin duda. La plataforma es la favorita, en caso se quiera dar una buena indicación. Además, con el uso del smartphone se puede llegar al mapa virtual de Google.

Una de las grandes ventajas que los usuarios encuentran con Google Maps, es el Street View, donde pueden ver no solo el lugar que no conocen y al que se desean trasladar, sino que también pueden ver la fachada o sitios cercanos, para que se ubiquen con mucha más facilidad. Pero no es todo, porque también se puede hallar algunas imágenes increíbles.

Un usuario decidió investigar algunas playas de Brasil, por lo que se dirigió hacia la zona del Atlántico para saber cuál le gustaba más y agendarla dentro de sus próximas vacaciones, así que pasó la zona de Florianópolis, llegando hasta Bombinhas, donde halló esta playa que le gustó, sin imaginar lo que vería.

Al usar el Street View, comenzó a recorrer la playa, pero de pronto una extraña imagen le llamó la atención. Un niño acercó su cara contra un palo de madera y dio la impresión que estaba llorando al estilo de ‘Kiko’, por lo que hizo la captura de pantalla y lo compartió en sus redes sociales.