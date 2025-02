WiFi7, el sucesor del WiFi 6, que también supera al WiFi 6E, es oficial en varias partes del mundo, pero en Perú todavía es una tecnología que no se ha masificado por múltiples razones, en especial por el desconocimiento de lo que realmente ofrece en materia de conectividad local. Como novedad se oficializó hace un año, en el pasado CES 2024, pero si no estás al tanto de su potencial, te compartimos todas sus características actualizadas.

Para conocer en profundidad sobre el WiFi7 como el más reciente estándar, conversamos con Elvis Moron, Huawei IoT Solution Manager, quien nos compartió más detalles al respecto y respondió algunos datos relacionados con la situación de la conectividad que manejamos en Perú, así como desafíos comunes que se encuentran.

WiFi7: potencia al descubierto

"WiFi7 es un salto en el rendimiento de las comunicaciones inalámbricas hacia el usuario final, que le da una experiencia única en cuanto a latencia, velocidad, rendimiento y estabilidad con respecto a sus antecesores. El impacto que tendrá en el mercado es que ya nos podremos olvidar de los cableados dentro del hogar", señala el especialista.

Es importante mencionar que WiFi7 es un estándar que trabaja hasta los 46 GBps de manera teórica para un hogar, por lo que casi quintuplica lo que ofrece WiFi 6/6E (menos que 10 GBps). Bajo su nombre técnico de la versión 802.11be, dispondrá de mejor rendimiento, ancho de banda, eficiencia y llegará con nuevas tecnologías, como MLO (Multi-Link Operation, para optimizar la agregación de canales), clave para el buen desempeño de esta renovada solución. Se podrá operar en 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.

"Puedes tener mayor densidad de usuarios, porque el promedio de equipos por hogar ha incrementado, ya todo está con WiFi, pero la capacidad que puede soportar esta tecnología es muy importante para el usuario final. Ya no sentirá que, cuando va visita a la casa por ejemplo, toda la red se vuelve lenta y debes desconectar dispositivos. Hay estabilidad, rendimiento y fluidez en la navegación", precisa Moron.

Asimismo, se duplica la capacidad del ancho de banda, que cambia de los 160 MHz de WiFi 6 a los 320 MHz en el nuevo. También se dobla la capacidad de MIMO (multiple input, multiple output), la tecnología que posibilita mayores tasas de transferencia, distancias de cobertura, capacidad de usuarios y fiabilidad. Se eleva de 8 a 16 flujos espaciales, que mientras mayor es el número, más datos se pueden enviar y recibir.

Del mismo modo, se puede entender como un estándar para un WiFi más rápido, capaz y eficiente. De hecho, algunas demostraciones realizadas por gigantes de la industria, revelan que puede alcanzar la velocidad máxima definida por IEEE 802.11be y se muestra que WiFi7 supondría el remplazo del cable ethernet.

"Es una solución adecuada para el país. En el Perú hay 10 millones de hogares, de los cuales el 30% cuenta con conexión a internet, de esos solo 2 millones y un poco más cuentan con fibra óptica, que si bien es una tecnología en auge con mayores velocidades y menor latencia, lo cierto es que su despliegue es más lento por el costo que supone. Con WiFi 7, podrás llegar de forma más rápida y con menos inversión. Se beneficia el operador y el usuario final", apunta el Huawei IoT Solution Manager.

¿Sirve para gamers o streaming?

WiFi7 apunta a proyectarse como una base para asentar la reproducción de contenidos en calidad 4K y 8K. Del mismo modo, permitirá reducir al mínimo la latencia en los videojuegos, punto relevante en esta era del juego en streaming que demanda una alta precisión de reflejos.

"La latencia es 4 veces menor a comparación de WiFi 6, para tus juegos en línea de alta exigencia (como los shooters, por ejemplo). Se cuadruplica la potencia y, para tus contenidos de streaming, puedes reproducir contenidos 4K u 8K sin problemas o descargar materiales de 1 GB en segundos sin bajas o interferencias", nos informa Elvis Moron.

¿Qué dispositivos son compatibles con WiFi7?

"Actualmente en el mercado se tienen los equipos que son dual band, tu smartphone, tu tablet, entre otros que pueden conectarse en 2,4 GHz y 5 GHz. El primero es para temas de cobertura de poca información y con el otro ya se desarrolla velocidad. Con WiFi 7 se usa lo mejor de ambos, conocido como MLO, que en español se entiende como que el router tiene la capacidad para comunicarse en ambas bandas en simultáneo, junto a la de 6 GHz", apunta Elvis Moron

¿Por qué no se recibe todo el internet que ofrecen las operadoras?

En muchos casos, la gran mayoría de usuarios no sacan provecho de todo el internet que ofrece la tarifa que contratan y no siempre es un detalle que recae exclusivamente en la empresa que dispone del servicio. Por ejemplo, si el router instalado tiene capacidades limitadas de transferencia de datos y de cobertura, entonces no podrá ofrecer toda la potencia que adquiriste. Lo mismo ocurre si has instalado el enrutador en un lugar indebido o rodeado de elementos que perjudican la señal, como los microondas u objetos con materiales metálicos.

"Con un router de WiFi 7, tu dispositivo podrá reflejar la verdadera capacidad que suministra el operador de forma inalámbrica. Así, tu dispositivo final podrá aprovechar lo máximo posible de cobertura", nos comenta el especialista en IoT, respecto a una problemática latente en varios hogares del país.

¿Las casas con materiales nobles perjudican el WiFi?

"Lima está creciendo hacia arriba y cada vez encontramos casas con menores dimensiones y más paredes de concreto armado a cada tres metros. Eso hace que la señal inalámbrica, por un tema físico, natural, se degrade. Ahora el gobierno ha tomado acción y se permite una potencia de los estándares internacionales para gozar de una mejor señal inalámbrica. Pero sí, las interferencias afectan de forma negativa a los usuarios. Con WiFi Mesh puedes replicar la señal, aun con dos paredes de intermedio", aclara el experto en conectividad y soluciones.