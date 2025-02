Así configuras tu router para que se reinicie en la madrugada: mejorarás tu señal de Wi-Fi

El router es un dispositivo que, por lo general, suele estar encendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aunque muchos expertos recomiendan dejarlo siempre prendido, otros aconsejan reiniciarlo cada cierto tiempo. Esto con el objetivo de corregir posibles errores en la conexión y mejorar la señal Wi-Fi en tu hogar.

Reiniciar el router de tu hogar es muy sencillo, solo debes presionar el botón de apagado (ubicado en la parte trasera) y volver a presionarlo liego de unos segundos. Si no quieres hacerlo manualmente, debes saber que hay un truco para programar el reinicio durante la madrugada, sin que lo notes porque estarás durmiendo.

¿Para qué sirve reiniciar el router?

Con el tiempo, tu router puede acumular procesos innecesarios, sufrir saturación de memoria o experimentar fallos temporales que afecten la velocidad y estabilidad del Wi-Fi. Al reiniciarlo el módem, estarás restableciendo la conexión con tu proveedor de internet y liberarás recursos, lo que mejorará la navegación y reducirá la latencia.

Otras ventajas de reiniciar el router periódicamente incluyen la solución de interferencias en la señal Wi-Fi y la activación de actualizaciones de firmware pendientes, las cuales mejoran la seguridad y el rendimiento del dispositivo. Cabe destacar que esto no debe confundirse con apagar el router durante toda la noche, una práctica que no se recomienda.

Apagar el router por las noches no es recomendable, ya que durante esas horas se pueden realizar actualizaciones automáticas que mejoran su seguridad y rendimiento. En cambio, reiniciarlo periódicamente un módem sí es una buena alternativa, ya que ayuda a solucionar posibles fallos y optimiza la conexión del internet.

¿Cómo configurar tu router para que se reinicie automáticamente?

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, no todos los routers poseen una opción que nos permita programar un reinicio en la madrugada, por lo que deberás revisar su configuración. Si no cuenta con esta función, no te preocupes, ya que puedes lograrlo fácilmente, pero deberás comprar un enchufe inteligente.

Para verificar que tu router tenga la función de programar un reinicio, deberás entrar a sus ajustes. Para ello, abre Google Chrome (o cualquier otro navegador de tu computadora) y escribir 192.168.1.1 o 192.168.0.1 en la barra de direcciones. Se abrirá una página que pide un nombre de usuario y una contraseña. Ahora sigue estas indicaciones:

Ingresa el username y la clave que están escritas en tu router

Si no funcionan, llama a tu proveedor y solicita esas credenciales

Luego de iniciar sesión, estarás dentro de la configuración del router

Por defecto, todas las opciones están en inglés, así que deberás buscar la pestaña 'Admin'

Luego tendrás que ingresar a la sección 'Schedule Reboot'

Ahora procura activarla y elegir los días en que tu router se reiniciará. Pueden ser todos o solo algunos

Finalmente, escoge la hora exacta en que se realizará este reinicio. De preferencia, a las 3.00 a.m. o 4:00 a.m.

Si tu router no cuenta con esta función, puedes optar por un enchufe inteligente, disponible en diversos modelos y precios. Este dispositivo se conecta entre el tomacorriente y el módem, permitiéndote controlarlo desde una aplicación. A través de la app, puedes programarlo para que se apague en la madrugada y se encienda luego de unos minutos.