Elon Musk dará internet gratis a usuarios de iPhone: ¿cómo activarlo y quiénes se beneficiarán?

Starlink, la empresa de internet satelital fundada por Elon Musk, se ha vuelto tendencia en las redes sociales, ya que brindará Wi-Fi gratuito a los usuarios de iPhone que actualizaron a iOS 18.3. Gracias a este beneficio, los teléfonos de Apple podrán conectarse a internet, incluso si el propietario se encuentra en una zona sin cobertura.

Para acceder al internet satelital de Elon Musk, no será necesario descargar aplicaciones de terceros, ya que es una función nativa del sistema operativo. A pesar de que esta característica está presente en los iPhone 16, iPhone 15 y iPhone 14 que instalaron la última versión de iOS, no todos podrán acceder a este Wi-Fi gratuito.

¿Por qué Elon Musk dará internet satelital gratis a los usuarios de iPhone?

En 2022, Elon Musk reveló que estaba en conversaciones con Apple para incorporar la tecnología 'Starlink Direct to Cell' en los iPhone, con el objetivo que puedan acceder a internet satelital. Tres años después, la empresa estadounidense ha lanzado una actualización que habilita la conexión de sus celulares a la red de Starlink.

Por el momento, la función 'Starlink Direct to Cell' se encuentra en fase de pruebas en Estados Unidos, disponible para un grupo reducido de usuarios de la operadora T-Mobile. En esta etapa inicial, la conexión satelital permite únicamente el envío de mensajes por iMessage, pero más adelante incluirá llamadas de voz y acceso a datos móviles.

Cabe destacar que los iPhone no serán los únicos dispositivos capaces de conectarse al Wi-Fi satelital de Starlink, la compañía de Elon Musk. De acuerdo a T-Mobile, en los próximos meses cada vez más smartphones serán compatibles con esta nueva tecnología, sobre todo aquellos que cuenten con la versión de Android 15.

El servicio será gratuito hasta julio de 2025, luego tendrás que pagar por él. Según informa IT Community, solo los clientes de T-Mobile con el plan Go5G Next (el más caro) seguirán accediendo sin costo. El resto debe pagar US$ 15 o US$ 20 mensuales, aunque quienes se suscriban a la beta antes de marzo solo pagarán US$ 10 al mes.

¿Cómo activarlo?

Para acceder al internet satelital de Elon Musk, debes cumplir varios requisitos: contar con un iPhone 16, iPhone 15 o iPhone 14 con iOS 18.3, Además, debes vivir en Estados Unidos y ser cliente de T-Mobile, la única operadora que actualmente soporta Starlink Direct to Cell. También tendrás que registrarte para probar esta beta. Luego sigue estos pasos: