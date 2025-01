No necesitas pagar Netflix, Amazon Prime Video o Disney+ para tener acceso a miles de películas, series en tu Smart TV, teléfono inteligente, tablet o computadora. En la actualidad, existen muchas plataformas de streaming que son totalmente gratuitas, es decir, los usuarios no tienen que suscribirse para disfrutar de su contenido. ¿Cuáles son?

Aunque Pluto TV es la plataforma gratuita más conocida, no es la única opción disponible. Quizás no lo sepas, pero existen otras aplicaciones menos populares que ofrecen contenido de alta calidad. Y no estamos hablando de aplicaciones 'piratas' como Magis TV o Flujo TV, sino de alternativas 100% legales como Runtime. ¿La conocías?

¿Qué es Runtime?

Según revela Xataka, un portal especializado en tecnología, Runtime es una plataforma de streaming que utiliza un modelo de negocio similar al de Pluto TV: genera ingresos a través de la publicidad. Esto implica que la programación se interrumpirá brevemente para mostrar algunos anuncios, de manera similar a los cortes comerciales en la televisión tradicional.

Actualmente, los usuarios de Runtime no solo pueden tener acceso a muchos canales gratuitos de televisión gratuitos (de diferentes géneros) que transmiten las 24 horas al día, también a más de 1000 películas y series ofrecidas bajo demanda, es decir, un contenido al que puedes acceder en cualquier momento y lugar, sin un horario en específico.

Runtime es una plataforma 100% legal, así que todo su contenido es de alta calidad y respetuoso con los derechos de autor. Además, no es necesario registrarse ni crear una cuenta para disfrutar del contenido, aunque puedes hacerlo si prefieres tener un perfil personalizado. Es importante destacar que los anuncios no se pueden omitir, ya que son la principal fuente de ingresos de la plataforma.

¿Qué canales gratis ofrece Runtime?

Además de ofrecer películas y series bajo demanda, Runtime cuenta con 25 canales gratuitos que transmiten programación las 24 horas del día. A continuación, te presentamos la lista completa:

Runtime acción Curro Juárez Cine de horror Cine en español Imagen TV Plus Sangre fría CinEspanto Runtime. TV y películas TraceUrban Azteca Internacional Vive Kanal D Drama World Poker Tour Runtime comedia Runtime crimen Corazón Runtime romance Runtime familia Clic CombaTV ITV Deportes Pitufo TV Toon Goggles en español Vivaldi TV Motorvision Azteca Deportes Network

¿Cómo descargar RunTime en tu Smart TV?

Instalar Runtime en tu teléfono inteligente o tablet es muy sencillo, solo deberás buscar la aplicación en Play Store o App Store, las tiendas de Google y Apple, respectivamente. En caso quieras acceder a la plataforma desde una computadora, no hace falta descargar ningún programa, ya que solo debes ingresar a su página web oficial, desde cualquier navegador.

Acceder a Runtime en tu Smart TV es más complicado, ya que debes verificar que tu televisor inteligente utilice el sistema operativo Google TV o Android TV. Si tu dispositivo funciona con otro software (Tizen o webOS, por ejemplo), puedes optar por conectarle aparato de streaming compatible, como Google Chromecast, Roku, Fire TV o Apple TV.