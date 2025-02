¿Por qué no debes decir la clave Wi-Fi a tus visitas? Mejor que se conecten de esta forma

Tus visitas pueden conectarse a tu Wi-Fi escaneando un código QR. No necesitan saber la clave. Foto: Freepik

Para evitar que personas desconocidas se conecten a tu Wi-Fi, los routers poseen una contraseña predeterminada que suele estár compuesta por números, letras y símbolos. No obstante, los usuarios pueden cambiarla por una palabra que sea fácil de recordar, pero difícil de adivinar. Es decir, debes evitar poner claves como '123456789', 'abcdefghijk', 'password', entre otras similares.

Además de poseer una buena contraseña, otro método para evitar que roben tu internet es realizar un monitoreo constante de los dispositivos conectados en tu router. Actualmente, existen muchas apps (Fing - escáner de red, por ejemplo) que nos permiten ver (en tiempo real) todos los celulares, tablets, laptops, entre otros dispositivos, que están conectados a nuestro Wi-Fi.

¿Por qué no debes decir la clave Wi-Fi a tus visitas?

Aunque poseer una buena contraseña y monitorear constantemente los dispositivos conectados a tu router alejará a los intrusos, también es recomendable mantener en secreto la contraseña de tu Wi-Fi. Eso significa que no debes dársela a un amigo, familiar, compañero del colegio o universidad, o cualquier otra persona que llegue de visita a tu casa.

Si vives en un domicilio pequeño (un departamento, por ejemplo) es muy probable que un vecino llegue a escucharte dictar la clave a una de tus visitas, incluso tus invitados podrían cometer el error de repetirla en voz alta para validarla. Si esta información se hace pública, sin darte cuenta tendrás uno, dos o más dispositivos extraños robándote el ancho de banda.

No es necesario revelar tu contraseña para que se conecten a tu Wi-Fi. Foto: Android Jefe

Ya quedó claro que no debes compartir tu contraseña de Wi-Fi a tus invitados; sin embargo, eso no quiere decir que les impidas conectarse a tu internet. Quizás no lo sepas, pero existe un método para que puedan vincular sus celulares o tablets a tu router, sin que tengas que revelar la clave. Así complacerás a tus visitas y mantendrás esa información en secreto.

¿Qué alternativa es mejor al momento de compartir tu internet?

Muchas personas piensan que la única forma de conectarse a una red Wi-Fi es introduciendo la contraseña correcta. No obstante, existe otro modo y es más seguro, ya que no tendrás que revelar tu clave secreta. Nos referimos a escanear el código QR que los routers actuales traen en la parte trasera o lateral. Al hacerlo, automáticamente te habrás conectado.

Escaneando el código QR del router podrán conectarse a tu Wi-Fi, sin tener que dictarles la clave. Foto: Xataka Basics

Pese a que puedes decirle a tus visitas que escaneen el router con sus celulares o tablet, esto no resulta para nada práctico, sobre todo si el aparato está en un lugar privado. Por suerte, puedes hacer que ese código QR salga en la pantalla de tu teléfono Androd o iPhone, así todas tus visitas podrán escanearlo con facilidad. A continuación, te enseñamos los pasos:

¿Qué debes hacer tu?

Entra a los ajustes de tu smartphone

Ve a la sección Internet, Conexiones o Redes y conexiones. El nombre dependerá de la marca de tu celular

Ingresa a Wi-Fi. Asegúrate de estar conectado en la red

En la parte baja (o en los ajustes avanzados) verás la opción de código QR

Este código aparecerá en la pantalla de tu teléfono

¿Qué deben hacer tus invitados?

Deben pulsar la opción Wi-Fi durante unos segundos. Ubicada en el panel de ajustes rápidos

Verán todas las redes disponibles. No escojas ninguna

Busca un ícono con forma de código QR

Al presionarlo, se activará la cámara trasera de tu equipo

Finalmente, escanea el código QR del dueño de la casa