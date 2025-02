Detienen a creadores de Magis TV en Colombia y deberán pagar multa de 70 millones de pesos

En los últimos meses, Magis TV ha ganado mucha popularidad, ya que permite acceder a miles de películas, series y programas en vivo desde cualquier Smart TV, teléfono inteligente o computadora. Aunque parece la plataforma de streaming perfecta, lo cierto es que tiene un problema: no posee las licencias del contenido que ofrece, es decir, viola los derechos de autor.

Magis TV no solo perjudica a varias compañías legales, también a los usuarios, ya que al instalarla exponen sus equipos a archivos maliciosos diseñados para robar información. Esto debido a que el APK (instalador) no está disponible en Play Store u otras tiendas oficiales. Solo puedes descargarlo desde poco confiables que no garantizan que esté libre de virus o malware.

A pesar de su enorme éxito, Magis TV fue prohibida en varios países, debido a las denuncias de varias empresas, entre ellas DirecTV, cuyos contenidos eran retransmitidos sin su consentimiento. Eso no es todo, ya que recientemente se reveló que las autoridades capturaron a los creadores de esta aplicación en Colombia y les impusieron una enorme multa.

¿Quiénes son los creadores de Magis TV detenidos en Colombia?

Según detalla Enter.co, un portal especializado en tecnología, tras una exhaustiva investigación, la policía colombiana arrestó a los creadores de Magis TV por violaciones a los derechos de autor. Los detenidos fueron identificados como Juan Diego y José Daniel Santacruz Benavides, hermanos originarios de la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño.

De acuerdo con la publicación, las autoridades judiciales colombianas arrestaron a los creadores de Magis TV por retransmitir, sin autorización de DirecTV, las señales de DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+. Tras el fallo, deberán pagar una multa de 70.350.000 pesos colombianos (aproximadamente US$16.670) como indemnización.

Creadores de Magis TV fueron detenidos. Foto: El portafolio

El fallo también ordenó a los implicados el cese inmediato de la retransmisión de la señal de Direct TV, prohibiendo cualquier acción destinada a ofrecer, poner en venta, vender (ya sea de forma directa o a través de terceros o intermediarios) suscripciones o accesos al servicio ilegal Magis TV. De esta manera, buscan que dejen de operar de forma clandestina.

"Cuando una persona acude a sitios ilegales entrega sus datos personales a organizaciones criminales. Estas sentencias nos motivan a seguir adelante para brindar la protección que necesitan y merecen los usuarios. Queremos que puedan disfrutar de todos los contenidos disponibles de la forma correcta y segura”, señaló Gustavo López, director ejecutivo de la Alianza contra Piratería de Televisión Paga.

¿Qué alternativas legales y gratuitas existen?

Actualmente, servicios como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, entre otras plataformas similares, cobran una suscripción mensual a los usuarios para acceder a su contenido. Sin embargo, hay varias aplicaciones (que son 100% legales) que te permiten acceder a cientos de películas, series y programas en vivo, desde cualquier televisor, tablet o computadora.

Una de las alternativas más confiables es Pluto TV, una plataforma de streaming que cuenta con más de 100 canales que ofrece contenido muy variado: deportes, noticias, infantiles, telenovelas, animes, entre otros. Para acceder a ella, no necesitas registrarte, basta con instalarla o visitar su página oficial. Eso sí, como es gratuita, tendrá anuncios.

Otra plataforma de streaming que cuenta con un interesante catálogo de películas y series gratuitas es Mercado Play. Aunque está disponible para celulares, tablets y computadoras, compartiendo la pantalla también puedes verla en un televisor inteligente. Al igual que Pluto TV, no hace falta pagar nada, pero te saldrá publicidad que no es invasiva.