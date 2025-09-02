Igual que Brave: Microsoft Edge prueba función para escuchar música de YouTube en segundo plano

La reproducción en segundo plano es una función de YouTube que solamente está disponible para los usuarios que pagan la versión Premium. Sin embargo, existen ciertos navegadores (Brave, por ejemplo) que permiten disfrutar de esta increíble característica totalmente gratis, desde cualquier teléfono inteligente, sea Android o iPhone.

Gracias a la reproducción en segundo plano, los usuarios de YouTube no verán pausadas sus canciones preferidas cuando apagan la pantalla de su smartphone o abren otra aplicación totalmente diferente, como WhatsApp o Facebook. De esta forma, no solo ahorran batería, sino que también pueden hacer otras tareas en su dispositivo.

Microsoft Edge permitirá reproducir YouTube en segundo plano

En la actualidad, Brave es uno de los navegadores que permite reproducir videos de YouTube en segundo plano; sin embargo, no es el único. Según detalla AndroidPhoria, un portal especializado en tecnología, Microsoft Edge ha añadido esta misma función en una versión de pruebas para Android que está disponible solo para desarrolladores.

De acuerdo con la publicación, los usuarios de la versión 'Canary' de Microsoft Edge para Android se sorprendieron al encontrar una función experimental llamada "Video Background Play”. Aquellos que decidieron activarla notaron que los videos de cualquier página web, incluido YouTube, podían reproducirse en segundo plano.

Quizás no lo sepas, pero muchas personas usan la aplicación de Brave, en lugar de la app oficial de YouTube que viene preinstalada en los teléfonos Android, para ver videos en segundo plano. Además, debido a que el navegador cuenta con un bloqueador de publicidad integrado, todo el contenido se reproduce sin la presencia de molestos anuncios.

Dentro de poco, los usuarios de Microsoft Edge podrían contar con la función "Video Background Play” que permitirá reproducir los videos de YouTube en segundo plano, es decir, que la reproducción no se detenga aunque apaguemos la pantalla del smartphone o nos pongamos a realizar otra actividad, como chatear por Telegram o ver fotos en Instagram.

Cabe resaltar que no sería la primera vez que Microsoft atenta contra los intereses de Google. En 2013, la compañía creó una aplicación para Windows Phone (su sistema operativo para móviles) que permitía descargar videos de YouTube y evitar los anuncios. Aunque alcanzó mucha popularidad, terminó siendo bloqueada por los de Mountain View.

¿Cómo activar la nueva función de Microsoft Edge?

Como mencionamos, la función "Video Background Play” todavía se encuentra en fase de pruebas, por lo que aún no ha sido incorporada de forma oficial en la versión estable. No obstante, aquellos usuarios que descarguen la versión 'Canary' sí podrán probarla. Si decides hacerlo, deberás seguir estas sencillas indicaciones para habilitarla: