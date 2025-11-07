HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

¿Tu PC se prende y apaga sola? Intenta estas soluciones a tu problema

Si eres de los usuarios que experimentan inconvenientes con el funcionamiento de sus ordenadores, te contamos qué medidas puedes aprovechar para salir de apuros.

Hay que tener varios criterios técnicos en cuenta. Foto: Composición LR
Hay que tener varios criterios técnicos en cuenta. Foto: Composición LR

Aunque millones cuentan con una PC para llevar a cabo todo tipo de actividades cotidianas importantes, lo cierto es que no siempre los equipos funcionan bien y pueden presentar fallas repentinas y es probable que ignores los motivos o qué hacer para corregir la situación. Sin embargo, tu problema puede tener arreglo y basta con que explores una guía práctica que te compartimos.

¿Por qué se prende y apaga sola tu PC?

Si tu computadora se enciende bien y se apaga, puede que no sea problema de la fuente de alimentación. Algunos de los inconvenientes pueden relacionarse a que el procesador está mal asentado sobre el socket, hay un cortocircuito en el sistema, la RAM está mal instalada o un incidente con la configuración de Windows. También, si la pasta térmica ya superó su ciclo de vida, seguro dejó de cumplir su propósito y el chip no se refrigera como debería y genera desperfectos en su desempeño.

PUEDES VER: ¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así podrás recuperar cualquier documento borrado de tu PC o laptop

lr.pe

Soluciones al caso

Revisa tu CPU, GPU y RAM

Para comprobar el estado de tu PC cuando se apaga automáticamente, empieza por verificar que el procesador está correctamente instalado. Si la CPU se ha colocado bien, el problema puede relacionarse a que el disipador ya no reduce la temperatura o no funciona. Si el chip registra altos valores de calor, tu dispositivo se apagará. Revisa el componente con el programa CPU Temp.

PUEDES VER: IA en PCs: lo que realmente ofrece la tecnología automatizada en tu computadora

lr.pe

También asegúrate que la GPU está correctamente conectada en el puerto PCIe correspondiente. De ser así, se detectará un error de funcionamiento y automáticamente se apaga la PC. Cuando conectes una GPU, debe sonar para confirmar que se enganchó a la placa base (lo mismo aplica para la RAM).

Sustituye la pasta térmica

Si el procesador se calienta en exceso, probablemente la pasta térmica cumplió su ciclo de vida. Si sucede, deja de disipar el calor, los componentes se recalientan y el equipo se apagará para que no se dañen más. Puedes reemplazar el material con un proceso de mantenimiento a cargo de un técnico especializado. La limpieza general del interior de la computadora es recomendable para evitar desperfectos e incluso hasta cortocircuitos.

PUEDES VER: ¿Por qué la mascota de Linux es un pingüino? La curiosa anécdota detrás de su elección

lr.pe

Vuelve a armar el equipo

Si se produce un cortocircuito, la mejor solución es desmontar y volver a ensamblar tu computadora. En algunos casos, pasa que los cables se han soltado y hacen mal contacto, lo que desencadena una sobretensión. Al reinstalar las piezas se solucionan muchos inconvenientes con la RAM, alimentación y hasta la tarjeta gráfica.

