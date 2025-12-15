¿Por qué tu PC se apaga y enciende sola y qué hacer en esos casos?

Las fallas con ordenadores son más frecuentes de lo que parecen. Foto: Composición / Gemini

En la actualidad, lo cierto es que son millones las personas en todo el mundo las que todavía utilizan sus PC como dispositivos centrales para llevar a sus actividades cotidianas más importantes. Ya sea para socializar, trabajar o entretenerse, una computadora que funcione sin problemas es vital para tener una experiencia sin interrupciones, pero en ocasiones puede pasar que el ordenador falle y desconoces los motivos. ¿Tu equipo se apaga y prende de la nada?

¿Por qué la PC se enciende y apaga sola?

Los motivos por los que se apaga son múltiples, pero algunos de los más frecuentes son que el procesador está mal instalado en el socket, se producen cortos internos del sistema, la RAM también se ha instalado mal o hay un error de configuración con Windows.

En todo caso, estos incidentes frecuentes guardan estrecha relación con un golpe en el equipo o cambio que genere movimiento en sus piezas. También puede pasar que la pasta térmica ya perdió su utilidad y, por lo mismo, el procesador no se refrigera bien y al recalentarse deja de funcionar de forma adecuada (por ello apaga la PC de forma forzosa).

Como tal, el proceso de mantenimiento y revisión de la integridad del dispositivo debe hacerse de forma periódica para descartar errores y, como recomendación, de la mano de un servicio técnico especializado en la materia para no dañar el hardware.

¿Cómo solucionarlo?

Verifica la CPU, GPU y RAM

La recomendación general pasa por reensamblar todas las piezas. Si la CPU está bien instalada, puede que el problema se relacione al disipador que ya no reduce la temperatura del procesador. Si el chip alcanza un punto de calor muy elevado, la computadora se apagará automáticamente para protegerse. ¿Cómo comprobar su integridad? Puedes apoyarte del programa "CPU Temp".

Lo mismo ocurre con la instalación de la memoria RAM, si no calza bien en su ranura, el equipo permanecerá con el mismo inconveniente. Asimismo, verifica la condición de la pasta térmica, porque si ha cumplido su ciclo de vida, deja de disipar el calor. Cámbiala y retira los restos que tenga.

Limpia los componentes

Como parte del proceso de mantenimiento, que se debe hacer cada 3 meses, asegúrate de que se limpie el interior del equipo. De ese modo, corriges el flujo de aire al retirar el polvo, el cual puede también puede desencadenar cortocircuitos o que el ventilador no funcione como debería.

Programador de tareas de Windows

Windows ofrece el Programador de tareas, que te permite configurar el equipo para apps específicas, comandos en cadena y acciones predeterminadas. Si tu dispositivo se apaga solo, puede pasar de que exista una regla que fuerza ese problema y no estás al tanto de ello.

Para acceder y revisar de que no sea ese el incidente, ve al cuadro de búsqueda y escribe "programador de tareas".