Spotify tiene más de 433 millones de usuarios gratuitos en todo el mundo, según su último informe trimestral. Foto: composiciónLR/Freepik/Spotify

Durante años, los usuarios que utilizaban Spotify sin pagar se enfrentaban a una experiencia limitada, especialmente en dispositivos móviles. La imposibilidad de elegir canciones libremente y la dependencia de la reproducción aleatoria generaban una sensación de control restringido sobre el contenido musical.

En respuesta a esta situación, la plataforma ha iniciado una transformación en su servicio gratuito, con el objetivo de enriquecer la experiencia de quienes no cuentan con una suscripción Premium.

¿Qué dijo Spotify sobre la reproducción aleatoria para usuarios gratuitos?

Spotify confirmó que cualquier usuario gratuito puede elegir y reproducir canciones específicas desde su dispositivo móvil. Esta actualización pone fin a una de las restricciones más impopulares de la plataforma: la obligación de escuchar listas en modo aleatorio sin poder seleccionar pistas a voluntad.

La decisión fue comunicada oficialmente por Gustav Gyllenhammar, vicepresidente de Mercados y Suscripciones de Spotify, quien explicó que el cambio busca "mejorar la retención y atraer a la Generación Z", un grupo que consideraba que la experiencia gratuita en móviles era una versión “rota” del servicio. “Queremos que los usuarios sientan que tienen el control, incluso si no pagan”, agregó.

Sin embargo, la libertad tiene un límite. Esta nueva funcionalidad opera bajo un sistema de tiempo bajo demanda, una asignación diaria que permite escuchar canciones elegidas directamente. Una vez agotado ese tiempo, se restablece la reproducción aleatoria y el número de saltos vuelve a ser limitado, tal como funcionaba anteriormente.

¿Qué otros cambios hará Spotify para sus usuarios gratuitos?

La plataforma ha aprovechado esta actualización para añadir otras funciones clave a su modalidad gratuita, acercándola cada vez más a la experiencia Premium, aunque con anuncios. Entre las novedades destacan:

Pick & Play : Reproducción directa de canciones desde listas o álbumes.

: Reproducción directa de canciones desde listas o álbumes. Search & Play : Búsqueda y reproducción inmediata de cualquier tema del catálogo.

: Búsqueda y reproducción inmediata de cualquier tema del catálogo. Share & Play: Al recibir un enlace de una canción, es posible reproducirla directamente sin necesidad de buscarla.

Además, se han añadido herramientas de personalización y mejoras en la experiencia social:

Creación de listas personalizadas con portadas editables: los usuarios pueden diseñar sus playlists y añadir imágenes, colores o texto para reflejar su estilo o estado de ánimo.

con portadas editables: los usuarios pueden diseñar sus playlists y añadir imágenes, colores o texto para reflejar su estilo o estado de ánimo. Daylist , una lista dinámica que cambia a lo largo del día adaptándose a la rutina del usuario. Por ejemplo, en las mañanas sugiere música suave, y en las tardes, ritmos más enérgicos.

, una lista dinámica que cambia a lo largo del día adaptándose a la rutina del usuario. Por ejemplo, en las mañanas sugiere música suave, y en las tardes, ritmos más enérgicos. Letras sincronizadas en tiempo real, con opción de compartir fragmentos en redes sociales como WhatsApp o Instagram.

Spotify también mantiene listas personalizadas como Descubrimiento Semanal y Radar de Novedades, que se actualizan semanalmente con base en los hábitos de escucha del usuario.

¿Desde cuándo se podrán ver estos cambios en Spotify?

Los cambios ya se encuentran disponibles desde el 15 de septiembre de 2025, tanto en Perú como en más de 120 países donde Spotify opera. Según confirmó la compañía, esta actualización se lanzó de forma progresiva, pero ya está activa para todos los usuarios de la modalidad gratuita en dispositivos móviles.

La decisión llegó apenas unos días después de que Spotify anunciara un incremento en el precio de suscripciones Premium. Como medida compensatoria para los usuarios de pago, la compañía introdujo la esperada función de audio sin pérdida (lossless), que marca un avance en calidad de sonido.

Este doble movimiento forma parte de una estrategia global en colaboración con las principales discográficas, como Universal Music Group y Warner Music Group.