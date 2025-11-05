HOYSuscripcion LR Focus

¿Tu celular es resistente o a prueba de agua? Así puedes descubrirlo y evitar que se dañe al mojarlo

Aunque son muchos quienes cuentan con un smartphone, lo cierto es que pocos saben con precisión qué tan resistentes son sus teléfonos al contacto con el agua. Te explicamos.

Resistencia no es igual a impermeable. Foto: Composición LR

En la actualidad, los smartphones se han vuelto indispensables en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo y es cada vez más habitual que se utilicen en entornos acuáticos. Como respuesta a esta tendencia, los fabricantes llevan años centrando sus esfuerzos en mejorar la capacidad de los teléfonos para resistir el contacto con el agua. ¿Sabes qué tan impermeable es tu móvil?

Clasificación IP

Para determinar la resistencia de los teléfonos móviles actuales, es crucial referirse a su clasificación IP (Ingress Protection, en su traducción al inglés). Se trata del estándar internacional mide qué tan eficazmente un dispositivo puede impedir el ingreso de elementos sólidos, como el polvo, y de líquidos, como el agua. La clasificación está representada por una secuencia de dos dígitos: el primero determina la protección contra partículas sólidas, mientras que el segundo especifica el grado de resistencia al agua. Saber el grado que ofrece tu equipo te ayudará evitar que se dañe en situaciones específicas.

¿Cuál es el IP de tu celular?

Para saber si tu móvil es resistente al agua, busca la clasificación IP en el sitio web del fabricante o en el manual del usuario. Casi todos los equipos actuales cuentan con una categoría propia, pero si no aparece ningún detalle, tal vez no es resistente al agua.

Si tu móvil cuenta con clasificación IP de 67 o superior, entonces sí tiene resistencia al agua y puede soportar una inmersión de casi 30 minutos. Si tiene una clasificación superior, deberías poder sumergirlo a una profundidad de hasta un metro sin que presente daños. Por ejemplo, con el IP68 soporta hasta 1,5 metros durante media hora.

No pases por alto esto

Es importante precisar que, gozar de resistencia al agua, no significa que aguante daños extremos derivados de líquidos distintos o condiciones anormales. Por ejemplo, el agua salada daña los componentes internos, así como ocurre cuando entra en contacto con el agua caliente o productos químicos.

Además, la alta presión, como la de las duchas, puede superar la capacidad de resistencia y generar daños irreparables en sus piezas. También asegúrate de que todas las tapas de los puertos estén cerradas para evitar que líquidos ingresen en el dispositivo y procura secarlo si vas a cargarlo o enchufarlo.

Por último, considera que muchos fabricantes no ofrecen garantías ante eventuales desperfectos que se produzcan ante el contacto con el agua. Ya que si bien aseguran que sus equipos disponen de un determinado grado de resistencia, en los términos y condiciones de sus garantías pueden excluir la cobertura de reparaciones o reemplazos si el daño se produce por algún líquido.

