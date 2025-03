¿Cómo saber quién está llamándote desde un número desconocido sin tener que constestarle?

No necesitas apps extrañas para saber quién está llamándote. Foto: Andina

No necesitas apps extrañas para saber quién está llamándote. Foto: Andina

Aunque las llamadas telefónicas se han vuelto muy importantes en la actualidad, ya que nos permiten comunicarnos rápidamente con amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otros conocidos, muchas personas son víctimas de las molestas llamadas spam, las cuales provienen de números desconocidos que, en algunos casos, son del extranjero.

Por lo general, la mayoría de usuarios de teléfonos inteligentes prefieren no contestar estas llamadas misteriosas, ya que saben perfectamente que se trata de un teleoperador que intentará venderles algún producto o servicio. No obstante, algunas personas sí responden, debido a que piensan que podría ser alguien a quien no tienen agregado.

Desafortunadamente, muchas personas suelen llevarse una desagradable sorpresa al descubrir que, efectivamente, quien estaba detrás de la comunicación era un vendedor o, en el peor de los casos, un estafador que buscará robarles su dinero usando algunas técnicas. Por ejemplo, asegurándoles que han ganado un falso concurso.

Por ese motivo, cada vez más personas prefieren no contestar llamadas de números desconocidos, ya que no quieren perder el tiempo; sin embargo, hay otras que lo siguen haciendo, ya que no saben que existen algunas herramientas que les permiten saber la identidad de esa persona o empresa antes de contestar la llamada.

¿Cómo saber quién está llamándote sin instalar apps extrañas?

Quizás no lo sepas, pero los teléfonos fabricados por Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor, entre otras marcas que usan Android como sistema operativo, poseen su propio identificador de llamadas integrado. Esta característica, desactivada por defecto, sirve para saber la identidad de quién está tratando de comunicarse contigo, sin que le contestes.

Según detalla Semana, esta herramienta no es tan precisa como Truecaller u otras aplicaciones similares, ya que su base de datos no es muy grande; sin embargo, es una buena alternativa para aquellas personas que no desean instalar apps desarrolladas por terceros en su teléfono. Para activar esta función, solo sigue estas sencillas indicaciones:

Entra a la aplicación Teléfono de Google que viene preinstalada en la mayoría de teléfonos

En caso no la tengas instalada, puedes encontrarla en Play Store

Abre la aplicación y pulsa el ícono de tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha

Pulsa la opción Configuración y luego entra a Identificador de llamada y spam

Verás dos opciones: Ver ID de emisor y spam, y Filtrar llamadas de spam

Por defecto, ambas opciones estarán deshabilitadas. Tienes que activarlas

Eso sería todo. Adicionalmente, los celuares Android cuentan con una opción que bloquea automáticamente las llamadas entrantes, siempre y cuando sean hechas desde números desconocidos. Esta función es más radical, ya que también evitará que te llamen personas reales que no tienes agregadas en tu agenda. Si quieres activarla, sigue estos pasos:

Ingresa a la aplicación Teléfono de Google

Ve a la Configuración y luego a Números bloqueados

Activa la función 'Bloquear números desconocidos' que viene deshabilitada por defecto

Eso sería todo. Si estás esperando una llamada importante (de un trabajo al que postulaste, por ejemplo) no te conviene activar esta opción, ya que la comunicación no entrará.

¿Qué apps pueden ayudarte de identificar llamadas?

Actualmente, existen varias aplicaciones desarrolladas por terceros que funcionan como identificadores de llamadas, siendo Truecaller una de las más conocidas. Esta app, disponible en Android y iPhone, no solo te permite saber quién está tratando de comunicarse contigo, también te puede ayudar a bloquear automáticamente llamadas de números con muchas denuncias.

No obstante, muchos expertos en ciberseguridad recomiendan no instalar Truecaller u otras apps similares, debido a que usan la información de los usuarios para nutrir su base de datos. Es decir, al instalarla, sin saberlo estás dándole a esa empresa los números y nombres de todas las personas que tienes en la agenda de tu smartphone.