vivo V60 Lite 5G: ¿el celular que finalmente supera todos los problemas de batería?

¿Tu smartphone se queda sin batería justo cuando más lo necesitas? Entre traslados, reuniones, clases y noches de diversión, la vida moderna exige un dispositivo con mayor duración de batería, carga rápida y rendimiento constante.

Encontrar un teléfono que cumpla con estas características puede parecer complicado entre tantas opciones del mercado. Ante ello, vivo presenta en Perú el nuevo V60 Lite 5G, un dispositivo que promete poner fin a la “ansiedad por la batería”.

Nuevo vivo V60 Lite 5G llega a Perú

La marca de celulares vivo lanzó oficialmente en Perú el nuevo V60 Lite 5G, un dispositivo que cuenta con tres cualidades: gran autonomía, diseño ultradelgado y carga rápida, formando lo que la compañía denomina “Triángulo Imposible”, una innovadora propuesta dentro de la industria móvil.

El vivo V60 Lite 5G estará disponible en el mercado peruano a partir de noviembre de 2025, en colores Rosa Pop y Negro Urbano, a través de los principales operadores y tiendas autorizadas del país.

Batería de larga duración y carga rápida

Su potente batería BlueVolt, con 6 500 mAh, está pensada para soportar jornadas exigentes en el día a día. Con una sola carga, ofrece hasta 27.5 horas de YouTube, 17 horas en TikTok, 77 horas de música Bluetooth o 10.5 horas de juego continuo.

Además, incluye funciones inteligentes como:

Modo súper ahorro de batería.

Protección de vida útil.

Bypass de carga (para evitar sobrecalentamiento durante sesiones de juego mientras se carga).

Encendido instantáneo desde 0% para situaciones de emergencia.

A la par, su tecnología 90W FlashCharge permite cargar el teléfono al 100% en solo 52 minutos, mientras el sistema de gestión inteligente de energía protege la salud de la batería para un rendimiento estable a lo largo del tiempo.

Fotos y videos de nivel profesional

Para los amantes de la fotografía, el vivo V60 Lite 5G incorpora un sensor Sony IMX882 de 50 MP en la cámara principal, un ultra gran angular de 8 MP y una frontal de 32 MP, capaces de capturar imágenes con resolución 4K y colores realistas gracias a la tecnología AI Aura Light.

Además, ofrece herramientas de edición avanzadas como AI Eraser 3.0, Photo Enhancement y Master Portrait, que permiten obtener resultados profesionales sin necesidad de aplicaciones externas.

Diseño elegante, rendimiento y resistencia

El V60 Lite 5G cuenta con una pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 3,000 nits, garantizando una excelente visibilidad en cualquier entorno.

En su interior, equipa el procesador MediaTek Dimensity 7360-Turbo, 8 GB de RAM (expandibles con otros 8 GB virtuales) y 256 GB de almacenamiento interno, ofreciendo un rendimiento fluido incluso en tareas exigentes. ¿Y si le cae algo de polvo o agua? ¡Tranquilo! vivo cuenta con certificación IP65 lo que refuerza su durabilidad.

Con un grosor de 7.59 y un peso de 194 gramos, el vivo V60 Lite 5G redefine el equilibrio entre batería, diseño y potencia. Una opción ideal para quienes buscan un smartphone confiable, duradero y con tecnología avanzada que acompañe su estilo de vida activo.

Optar por vivo, es optar por tecnología confiable para el día a día.

[CONTENIDO PATROCINADO]