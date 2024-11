Half-Life 2 cumple 20 años: puedes descargarlo gratis en Steam y se incluyen varias sorpresas

El 19 de noviembre de 1998, Valve lanzó Half-Life, uno de los videojuegos más innovadores y originales de todos los tiempos. En él, tomamos el rol de Gordon Freeman, un físico teórico que trabaja en Black Mesa, un laboratorio de investigación subterráneo (ubicado en Nuevo México, Estados Unidos) donde se realiza un experimento fallido que desata una invasión alienígena en todo el planeta.

Debido a su excelente acogida, el 16 de noviembre de 2004, la compañía fundada por Gabe Newell lanzó Half-Life 2, una secuela desarrollada con un nuevo motor gráfico (Source) que también tuvo un tremendo éxito en ventas. Tanto así, que Valve publicó dos expansiones (Half-Life 2: Episodio 1 y Half-Life 2: Episodio 2) que continuaban la historia después del final del videojuego original.

En un principio, Valve planeaba lanzar Half-Life 2: Episodio 3 para completar la trilogía, ya que la segunda expansión acabó en un 'cliffhanger'. Lamentablemente, esta entrega (también conocida como Half-Life 3) todavía no se ha lanzado, dejando a muchos jugadores con la intriga. Sin embargo, en 2020, los fanáticos de la saga recibieron una luz de esperanza. ¿Por qué?

En marzo de 2020, Valve lanzó Half-Life: Alyx, un spin-off protagonizado por Alyx Vance que, cronológicamente, tiene lugar entre los eventos de Half-Life y Half-Life 2. En un principio, parecía un juego opcional; sin embargo, los jugadores que lo completaron notaron que reescribía el final de Half-Life 2: Episodio 2, incluso encarnábamos a Gordon Freeman por unos segundos.

¿Cómo descargar Half Life 2 gratis en Steam?

Han pasado 20 años desde el lanzamiento de Half-Life 2. Para celebrarlo, Valve ha decidido regalar este juego, junto con sus dos expansiones (Half-Life 2: Episodio 1 y Half-Life 2: Episodio 2), además de otras sorpresas interesantes. Para descargarlo en tu computadora, solo necesitas registrarte en Steam y activar tu cuenta, lo que es completamente gratuito.

Es importante resaltar que esta promoción no estará disponible para siempre, así que debes apresurarte en añadir Half-Life 2 a tu biblioteca de Steam. Solo tienes hasta el 18 de noviembre de 2024 para descargarlo de forma gratuita. Una vez que hayas bajado el videojuego, será tuyo para siempre, lo que significa que podrás desinstalarlo e instalarlo cuantas veces quieras.

Debido a que es un videojuego de hace 20 años, la mayoría de computadoras actuales son compatibles con Half-Life 2, Half-Life 2: Episodio 1 y Half-Life 2: Episodio 2. A continuación, te brindamos una lista con los mínimos que debe cumplir tu PC de escritorio o laptop para que puedas correr este videojuego de disparos sin problemas:

Sistema operativo: Windows 10 o Windows 11

Windows 10 o Windows 11 Procesador: 1.7 Ghz.

1.7 Ghz. Memoria: 512 MB de RAM.

512 MB de RAM. Gráficos: DirectX 8.1 level Graphics Card

DirectX 8.1 level Graphics Card Almacenamiento: 6500 MB de espacio disponible.

¿Qué sorpresas incluyó Valve?

Además de poder descargar gratis Half-Life 2, Half-Life 2: Episodio 1 y Half-Life 2: Episodio 2, los fanáticos tendrán acceso a Half-Life 2: Lost Coast (un capítulo inédito), comentarios de los desarrolladores, compatibilidad con Steam Workshop y la banda sonora de estas entregas, que podrás descargar en tu computadora o escuchar en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, entre otras.

No obstante, lo que más llamó la atención de los fanáticos fue el documental que aborda por qué no se llegó a completar Half-Life 2: Episodio 3. Según el video, existían ideas, conceptos y propuestas originales e innovadoras, pero para Valve no fueron suficientes. Por ello, decidieron cancelar su desarrollo y enfocarse en otras franquicias, como Left 4 Dead. A continuación, te dejamos el material oficial.