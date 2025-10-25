iPhone y Android: estas apps provocan que tu celular funcione más lento | Foto: Difusión

iPhone y Android: estas apps provocan que tu celular funcione más lento | Foto: Difusión

Las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o X (Twitter) consumen gran cantidad de memoria RAM, almacenamiento y datos en segundo plano tanto en iPhone como en Android. Esto puede afectar el rendimiento de tu dispositivo, haciendo que las aplicaciones se abran más lento, la batería se agote más rápido y el celular en general funcione con menor fluidez. Además, las actualizaciones constantes y los archivos temporales generados por estas plataformas pueden reducir la velocidad y el rendimiento de tu celular con el tiempo.

PUEDES VER: Caída mundial de Amazon Web provoca fallos en sitios web y populares aplicaciones en internet

¿Qué otras aplicaciones móviles consumen recursos y afectan el rendimiento de tu Iphone o Android?

Mensajería saturada

Aplicaciones como WhatsApp, Messenger y Telegram pueden hacer que tu dispositivo se vuelva más lento si almacenas demasiados mensajes, fotos y videos. Además, las copias de seguridad automáticas y el almacenamiento en la nube consumen recursos constantemente.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Juegos con gráficos pesados

Juegos como Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Fifa Mobile o PUBG requieren gran capacidad de procesamiento y memoria gráfica. Si hay otras apps abiertas en segundo plano, tu celular puede experimentar lag, sobrecalentamiento o cierre inesperado de apps.

Apps “milagrosas” para acelerar el celular

Muchas aplicaciones que prometen optimizar tu teléfono terminan consumiendo más recursos, mostrando anuncios y ejecutándose en segundo plano, lo que empeora la velocidad en lugar de mejorarla.

Aplicaciones preinstaladas o del sistema

En Android, muchos fabricantes o operadores incluyen apps que casi no se usan pero ocupen memoria y batería. En iPhone, algunas funciones del sistema, si no se actualizan regularmente, pueden consumir recursos de manera silenciosa y ralentizar el dispositivo.

Widgets, fondos animados y efectos visuales

Aunque no son apps, el exceso de widgets interactivos, fondos animados o animaciones del sistema aumenta el consumo de RAM y batería, reduciendo la fluidez general del teléfono.

Notificaciones constantes y apps en segundo plano

Aplicaciones que envían notificaciones frecuentes o se ejecutan continuamente en segundo plano pueden disminuir el rendimiento, provocar consumo extra de batería y hacer que tu celular tarde más en responder.

¿Cómo prevenir que tu celular pierda velocidad con el tiempo?

Pequeños hábitos y ajustes pueden mantener tu celular funcionando de manera óptima. Una forma más efectiva de poder empezar es revisando y eliminando las aplicaciones que ya no utilizas, ya que ocupan almacenamiento y, a menudo, continúan ejecutándose en segundo plano. Además, es recomendable borrar archivos temporales, caché y datos innecesarios utilizando las herramientas de limpieza que ofrecen tanto Android como iPhone.

Asimismo, es fundamental mantener el sistema operativo y las apps actualizadas, ya que optimizan el rendimiento y corrigen fallos de seguridad. También trata de limitar el uso de widgets y fondos animados, y configura las copias de seguridad para que se realicen solo con WiFi. Revisa los permisos de las apps y desactiva los que no sean necesarios, especialmente el acceso a la ubicación o apps en segundo plano. Por último, evita apps de limpieza o “optimizadores” no oficiales, ya que suelen generar más problemas que soluciones.

PUEDES VER: Cómo ver mensajes eliminados en WhatsApp desde un celular sin descargar aplicaciones

Cómo prolongar la vida útil de la batería de tu iPhone o Android

Cuidar la batería es clave para prolongar su vida útil y mantener un buen rendimiento diario. Evita exponer el dispositivo a temperaturas extremas y procura mantener la carga entre 20% y 90%, usando siempre el cargador original o certificado por el fabricante. Además, desactiva funciones como Bluetooth, GPS o WiFi cuando no las uses, ajusta el brillo de la pantalla y cierra aplicaciones que permanecen abiertas en segundo plano para reducir el consumo de energía. Siguiendo estos consejos, podrás extender la autonomía y vida útil de tu batería, asegurando un uso óptimo de tu celular durante más tiempo.