Google pone precio a la IA avanzada: 250 dólares al mes por Gemini Ultra y acceso total a sus agentes inteligentes

Este movimiento no solo sigue los pasos de OpenAI, que introdujo su versión de pago en 2023 con ChatGPT Pro a 200 dólares al mes, sino que lo eleva aún más, haciendo que las herramientas más poderosas de inteligencia artificial estén disponibles bajo un modelo exclusivo.

Por 250 dólares al mes, los usuarios no solo podrán acceder a un chatbot más sofisticado, sino que tendrán a su disposición un conjunto de herramientas que representan el núcleo de lo que será el futuro cercano de la IA.

Entre los beneficios de la suscripción se incluyen:

Deep Think , el nuevo modo de razonamiento de Gemini 2.5 Pro.

, el nuevo modo de razonamiento de Gemini 2.5 Pro. Acceso preferencial a las herramientas de generación de vídeo y audio, como Veo 3 e Imagen 4 .

e . Project Mariner , un sistema de agentes autónomos que pueden entender, planificar, ejecutar y actuar.

, un sistema de agentes autónomos que pueden entender, planificar, ejecutar y actuar. Flow , una herramienta de creación cinematográfica con control de cámara y generación de vídeo en 1080p.

, una herramienta de creación cinematográfica con control de cámara y generación de vídeo en 1080p. Whisk Animate , que convierte imágenes en vídeos animados de 8 segundos.

, que convierte imágenes en vídeos animados de 8 segundos. Notebook LLM con capacidades mejoradas y versiones avanzadas del modelo.

con capacidades mejoradas y versiones avanzadas del modelo. Gemini integrado en Chrome, Gmail, Docs y Search, con contexto persistente y uso prioritario.

integrado en Chrome, Gmail, Docs y Search, con contexto persistente y uso prioritario. 30 TB de almacenamiento en Drive, Photos y Gmail.

Suscripción a YouTube Premium.

Con Gemini, la IA ya no se limita a ser una herramienta de conversación, sino que se convierte en una interfaz que conecta al usuario con un mundo de capacidades extendidas.

Lo que más resalta no es tanto lo que ofrece el plan Ultra, sino lo que queda fuera de él. Google ha creado una clara distinción entre los usuarios que podrán acceder a las herramientas más poderosas de la inteligencia artificial y aquellos que no.

Esta barrera de pago no solo responde a una estrategia comercial, sino que refleja una visión más amplia: la inteligencia artificial se está convirtiendo en un producto premium, pero también en un factor que define las nuevas fronteras del acceso al conocimiento. Además, Google ofrece un descuento del 50% para los primeros tres meses, mientras que su plan anterior se renombra como 'Google AI Pro'.

En el otro extremo, está la versión gratuita o de bajo coste, llamada Flash, destinada a los usuarios generales. Flash es eficiente y útil, pero tiene limitaciones: no tiene memoria, carece de herramientas avanzadas, no automatiza procesos ni piensa más allá de respuestas básicas. Representa la promesa de democratización de la inteligencia artificial, pero no va más allá de una IA que responde sin actuar o decidir. Mientras tanto, Ultra representa el acceso real a un asistente más potente.