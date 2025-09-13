¿Cómo hacer una foto con tu cantante o artista favorito en polaroid? Guía paso a paso para usar la IA Gemini
La nueva herramienta Polaroid, impulsada por Gemini, permite a los usuarios crear imágenes junto a celebridades y artistas, sorprendiendo a cibernautas a nivel mundial.
La inteligencia artificial ha vuelto a sorprender a muchos cibernautas con la implementación de una nueva herramienta que ha generado diversas reacciones en la población mundial. Se trata de Polaroid, una plataforma en la que los usuarios pueden crear imágenes gracias a Gemini. Esta aplicación permite posar junto con celebridades y cantantes favoritos.
En las últimas semanas, se ha vuelto común que las personas usuarias de inteligencia artificial publiquen imágenes generadas con Gemini, lo que ha contribuido a su uso global gracias a su practicidad.
La opción de crear imágenes en Gemini se ha vuelto común entre los usuarios. Foto: Instagram
La revolución de Gemini en la composición de las fotos
La reconocida plataforma digital de inteligencia artificial ha cambiado su forma de crear imágenes en distintos formatos. Ahora permite a las personas solicitar composiciones con una celebridad o con su artista favorito, incluso si se trata de un cantante fallecido, con el objetivo de recrear momentos divertidos o nostálgicos. Además, para quienes no tuvieron la oportunidad de conocerlos en vida, esta herramienta funciona como una forma simbólica de acercamiento.
Por ello, se recomienda que las personas sean descriptivas al momento de solicitar las imágenes, las cuales, a primera vista, pueden parecer reales. De hecho, tanto Google como otras compañías trabajan con inteligencia artificial para implementar medidas de seguridad y etiquetas digitales que permitan identificar si una imagen ha sido generada artificialmente.
Los pasos que debes seguir para crear composiciones con tus artistas favoritos
Para realizar las composiciones, se deben seguir ciertos pasos que permiten crear este tipo de contenidos digitales. El proceso es sencillo y no requiere conocimientos avanzados de edición de imágenes, lo que facilita su elaboración.
- Acceder a la plataforma: El primer paso es usar Gemini desde un navegador web con una cuenta personal de Google. También es posible acceder desde un dispositivo móvil, siempre que se tenga descargada la aplicación.
- Subir tu imagen (opcional): Para aparecer en la imagen, es necesario subir una fotografía personal de buena calidad. La herramienta se encargará de integrarte en la composición final.
- Escribir un prompt detallado: Para que Gemini pueda generar imágenes el usuario tendrá que describir el pedido a la IA. Por ejemplo: Foto estilo Polaroid con flash abrazando a Michael Jackson.
- Generar y ajustar la imagen: De acuerdo con los gustos o preferencias de la persona usuaria, Gemini puede generar las versiones solicitadas en cuestión de segundos. Por ello, es importante ser específico en la descripción.
- Descargar y compartir: Una vez que la imagen ha sido cargada, la persona usuaria podrá descargarla y compartirla en sus redes sociales. No obstante, es importante resaltar lo que señalan los especialistas sobre la veracidad de estas composiciones, recordando que se trata de una creación generada por inteligencia artificial.