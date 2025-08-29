HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Tecnología

¿Cuál es el celular con la batería más grande? Puede durar hasta 5 días con una sola carga

A diferencia de las baterías tradicionales, la batería de este smartphone está fabricada con ánodos de silicio que le permite almacenar una mayor cantidad de energía sin incrementar el grosor del equipo.

El Realme 15000 mAh es el celular con la batería más poderosa del mundo.
El Realme 15000 mAh es el celular con la batería más poderosa del mundo. | Foto: Realme

Actualmente, la mayoría de fabricantes de smartphones como Samsung, Xiaomi, Huawei, Motorola u Honor, incorporan baterías de iones de litio con capacidades que van de los 4.000 a 6.000 mAh. Por lo general, las cifras más elevadas están destinadas para los modelos de gama alta o premium, que suelen tener un precio más elevado.

Aunque existen teléfonos rugerizados con baterías de mayor capacidad, estos equipos no se comparan con los smartphones convencionales, ya que el tamaño de sus baterías los hace más gruesos y pesados. Sin embargo, recientemente se presentó un dispositivo sumamente ligero y delgado que ofrece una autonomía de hasta 5 días.

lr.pe

¿Cuál es el teléfono con la batería más grande?

Durante el 828 Fan Festival celebrado en China, Realme presentó dos teléfonos innovadores: el Realme Chill Fan, equipado con el sistema de refrigeración más avanzado de la marca, y el Realme 15000 mAh, un dispositivo que resalta por integrar una batería de enorme capacidad en un diseño sorprendentemente delgado.

A diferencia de las baterías convencionales de iones de litio, la nueva batería del Realme 15000 mAh está hecha al 100% con ánodo de silicio. Según detalla AndroidPhoria, esta tecnología incorpora hasta cuatro veces más silicio que una batería convencional, lo que se traduce en una mayor densidad energética, alcanzando los 1,200 Wh/L.

En otras palabras, una batería de ánodo de silicio puede almacenar hasta cuatro veces más energía que una batería tradicional de iones de litio y no aumenta el grosor del equipo. De hecho, el Realme 15000 mAh cuenta con un espesor de solo 8.8 mm, comparable al del iPhone 16 Pro y el Samsung Galaxy S25 Ultra, ambos con baterías de 5,000 mAh.

lr.pe

¿Qué sabemos del Realme 15000 mAh?

Gracias a su poderosa batería de 15,000 mAh, este smartphone ofrece una autonomía de hasta 5 días sin necesidad de recarga. En uso intensivo, el rendimiento también sorprende: permite hasta 50 horas de reproducción continua de video, 18 horas de grabación y cerca de 30 horas de juego ininterrumpido.

Entre las especificaciones confirmadas, tenemos que el Realme 15000 mAh usará Android 15 como sistema operativo. Asimismo, incorporará un procesador MediaTek Dimensity 7300, 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Además, incluye una pantalla de 6.7 pulgadas y un sistema de doble cámara trasera.

