Navegación por gestos: ¿por qué cada vez más personas la usan y cómo activarla en tu teléfono?

La mayoría de teléfonos modernos, especialmente los de gama media y alta, ya incluyen la navegación por gestos de forma predeterminada, una función que ha sido bien recibida por muchos usuarios. Sin embargo, todavía hay quienes prefieren los clásicos botones de navegación y no están de acuerdo con que les impongan este cambio.

Por suerte, los celulares fabricados por Samsung, Xiaomi, Motorola, entre otras marcas famosas que utilizan Android como sistema operativo, tienen una opción que permite a los usuarios desactivar la navegación por gestos y volver a los clásicos botones de navegación. No obstante, muchos expertos aconsejan no hacerlo. Te contamos por qué.

¿Qué es la navegación por gestos?

Hasta hace algunos años, todos los teléfonos Android tenían tres botones de navegación que permitían interactuar con el sistema operativo y realizar tareas básicas. Al inicio eran físicos y estaban ubicados en el cuerpo del celular; sin embargo, con la llegada de los equipos de pantalla completa, estos botones se trasladaron a la misma pantalla.

Por lo general, estos botones de navegación se representan con figuras geométricas: Un círculo o un cuadrado con bordes redondeados que nos lleva a la pantalla principal del celular, un triángulo que sirve para regresar o abandonar una aplicación y tres líneas horizontales que es el multitarea, es decir, muestra todas las apps abiertas.

Lastimosamente, los botones de navegación representaban un problema para los teléfonos con pantallas OLED, debido a un efecto conocido como 'burn-in', que quema los píxeles de la pantalla cuando una imagen permanece fija por mucho tiempo. Este fenómeno también afecta a los televisoresy, una vez que ocurre, no tiene forma de reparación.

Una pantalla afectada por el efecto 'burn-in' suele mostrar marcas casi invisibles que pueden ser los íconos de la pantalla principal, los botones de tus aplicaciones más usadas e incluso los botones de navegación. Estas marcas no desaparecen y, según la gravedad, pueden convertirse en una verdadera molestia para los usuarios.

Para evitar este problema y aprovechar al máximo la pantalla, la mayoría de las marcas ha empezado a implementar la navegación por gestos, que permite controlar el celular mediante deslizamientos en lugar de los clásicos botones. Con simples gestos, los usuarios pueden regresar, ir a la pantalla principal o abrir el multitareas en segundos.

Por ejemplo, si deslizas tu dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla, vuelves a la pantalla principal de tu celular. Si deslizas hacia arriba y mantienes el dedo, accedes a tus aplicaciones recientes. Por su parte, un deslizamiento desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla te permite regresar a la pantalla anterior.

¿Cómo activar la navegación por gestos en tu smartphone?

La navegación por gestos se introdujo de forma nativa a partir de Android 10, por lo que muchos teléfonos inteligentes ya la incluyen, aunque a veces esté desactivada. Si estás cansado de los tres botones clásicos, puedes revisar si esta función está disponible en tu dispositivo. Aunque los pasos pueden variar, según la marca del smartphone: