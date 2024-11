Despídete de Magis TV: esta app posee más de 140 canales gratis en tu teléfono, Smart TV y PC

Si estás pensando instalar Magis TV (conocida también como Flujo TV) en tu teléfono inteligente, Smart TV o computadora, te recomendamos no hacerlo, ya que se trata de una plataforma de streaming pirata, es decir, no tiene las licencias del contenido que ofrece: películas, series, programas de televisión, eventos deportivos, etc. Además, muchos expertos en ciberseguridad aseguran que puede infectar tu dispositivo con algún virus o malware.

En lugar de descargar Magis TV y poner en peligro tu información personal, puedes probar con servicios de streaming que son 100% legales. No estamos hablando de Netflix, Disney+, entre otras apps de paga, sino de plataformas que ofrecen contenido gratuito. Aunque las más conocidas son Pluto TV, Plex y Mercado Play, no son las únicas que existen. Una que está ganando mucha popularidad en TikTok y otras redes sociales se llama Bantel tv+.

¿Qué es Bantel tv+?

En su página oficial, los responsables de Bantel tv+ aseguran que es una aplicación de streaming que permite disfrutar de una gran variedad de canales peruanos y del extranjero extranjero. No solo podrás mirarlos en tu teléfono inteligente, también en otros equipos que tengan conexión a internet como una computadora, tablet y Smart TV. "Disfruta de tus programas preferidos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo", resaltan.

De acuerdo a la publicación, las personas que se animen a probar Bantel tv+ podrán tener acceso a más de 140 canales totalmente gratis durante 60 días (dos meses aproximadamente). Luego de ese periodo, deberán elegir entre los tres planes que brinda la compañía: Plan mensual (S/9.90), Plan semestral (S/ 39.90) y Plan anual (S/ 69.90). También hay un Plan Basic Libre (S/0.00), pero solo accederás a 30 canales.

Para poder registrarte en Bantel tv+, tendrás que ingresar a su página web oficial. Según la compañía, a los usuarios les llegará un correo electrónico y un mensaje de texto (SMS) con sus nuevas credenciales. Vale resaltar que este proceso es totalmente gratuito y no será necesario que coloques una tarjeta de crédito para disfrutar del servicio, como ocurre con otras plataformas de streaming.

¿Qué canales ofrece Bantel tv+?

Si revisamos su página web, podremos encontrar algunos de los canales que podrás disfrutar si instalas Bantel tv+ en tu dispositivo. Una de las ventajas de los planes premium es que podrás acceder a dos pantallas en simultáneo, es decir, podrás ver el contenido en un celular y un televisor inteligente al mismo tiempo. A continuación, te dejamos algunos de los canales:

Latina

América

Panamericana

Global

TV Perú

Bethel

Karibeña

Willax

Exitosa

RPP

ESPN 2

ESPN 3

FX

Telemundo, entre otros.

Algunos canales de Bantel tv+. Foto: Bantel tv+

¿En qué plataformas puedes ver Bantel tv+?

Bantel tv+ puede instalarse en varios dispositivos con conexión a internet. Podrás encontrar la aplicación en Play Store y App Store, las tiendas oficiales de Android y Apple, respectivamente. Esta plataforma de entretenimiento también cuenta con una versión para Windows, Android TV, macOS, webOS (televisores inteligentes de LG) y Android Auto.