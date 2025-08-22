HOYSuscripcion LR Focus

¿Guardas archivos valiosos en Google Drive? Esto puede pasarles si no entras a tu cuenta en 2 años

Muchas personas crean cuentas secundarias de Google para obtener otros 15 GB de almacenamiento en la nube, pero luego se olvidan de ellas, pensando que sus archivos estarán seguros para siempre.

Puedes revisar tus archivos guardados en Google Drive desde cualquier dispositivo. | Foto: How-To Geek

Desde su lanzamiento en 2012, Google Drive se ha consolidado como la plataforma de almacenamiento en la nube preferida de millones de usuarios, debido a que ofrece hasta 15 GB de espacio gratuito, aunque esta capacidad se comparte con otros servicios de la compañía, como Gmail y Google Fotos, y las copias de seguridad de WhatsApp.

En la actualidad, muchas personas crean cuentas secundarias de Google para obtener otros 15 GB de almacenamiento en la nube y así poder guardar más fotos, videos, música y otros archivos pesados. Sin embargo, pocos saben que deben abrir esas cuentas con regularidad, ya que la compañía puede penalizarte severamente por tu inactividad.

PUEDES VER: ¿Por qué no debes usar la misma contraseña en todas tus cuentas? Un error que podría costarte muy caro

¿Qué sucede con las cuentas de Google Drive inactivas?

En su su Centro de Ayuda, Google revela que las cuentas inactivas son aquellas que no se han usado durante dos años. En otras palabras, si un usuario la creó hace más de 24 meses y, desde entonces, no ha entrado a su correo electrónico, ni ha empleado algún servicio vinculado, como Google Drive, Google Fotos o YouTube, se considera inactiva.

"Esta política se aplica a tu Cuenta de Google personal. No se aplica a ninguna Cuenta de Google que se haya configurado para ti a través de tu trabajo, institución educativa o alguna otra organización", explica la compañía estadounidense, que podría tomar la decisión de eliminar toda tu información en caso de que se cumpla este periodo de inactividad.

Algo similar ocurre con Dropbox, una de las primeras plataformas de almacenamiento en la nube. Lanzada en 2008 por Drew Houston y Arash Ferdowsi, ese servicio ofrece 2 GB de espacio gratuito y, según sus políticas, una cuenta pasa a considerarse como inactiva luego de un año de inactividad; es decir, si durante 12 meses el propietario nunca inicia sesión.

Afortunadamente, tanto Google como Dropbox no esperan a que se cumpla el periodo de inactividad para comenzar a eliminar los archivos de los usuarios. Durante los meses previos, intentan comunicarse con ellos, enviándoles mensajes a su correo principal y correo de recuperación, informándoles de la situación y revelándoles qué hacer para no perder su cuenta.

PUEDES VER: YouTube permitiría descargar videos gratis en el celular, pero con una importante limitación

¿Cómo evitar perder tus archivos almacenados en Google Drive?

Si tienes una cuenta secundaria de Google que usas para aprovechar sus 15 GB de almacenamiento en la nube, lo recomendable es ingresar al menos una vez al año a tu correo para demostrar actividad. También puedes usar otros servicios vinculados, como ver videos en YouTube, acceder a Google Drive o Google Fotos, para indicar que tu cuenta está activa.

En caso poseas una cuenta gratuita en Dropbox y no quieras perder tus archivos almacenados, deberás iniciar sesión regularmente en el sitio web oficial o abrir la aplicación instalada en tu smartphone o tablet. Una vez dentro, tendrás que realizar cualquier actividad, como añadir o eliminar un archivo, editarlo, compartirlo, entre otras acciones.

