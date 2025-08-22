Compra un disco SSD de 1 TB por internet y al probarlo descubre insólito método de estafa

Aunque son más costosos que los discos duros mecánicos (HDD), los discos de estado sólido (SSD) se han popularizado, ya que ofrecen una velocidad superior, no solo para iniciar el sistema operativo, sino también para abrir programas. Asimismo, destacan por tener menos consumo energético, un funcionamiento más silencioso, una mayor durabilidad, entre otros beneficios.

El interés por los SSD ha crecido tanto en los últimos años, sobre todo por usuarios que desean repotenciar sus computadoras, que muchos cibercriminales están vendiendo falsificaciones por internet. En algunos casos, la copia puede ser tan bien elaborada que parece un producto genuino. Esto le sucedió a un joven en Rumania, quien descubrió un nuevo método de estafa.

¿En qué consistió la estafa?

Según detalla Genbeta, un portal especializado en tecnología, esto le sucedió a un usuario llamado Andrei, quien contó su experiencia en su sitio web. El hombre tenía una computadora vieja (iMac de 2006) que quería modernizar, así que decidió reemplazar su clásico disco duro mecánico por un moderno SSD de 1 TB de almacenamiento.

Para conseguir este disco de estado sólido, Andrei comenzó a buscar en diferentes tiendas por internet hasta que llegó a eMag, un minorista muy popular en su país. Ahí encontró un SSD de la marca Kingston que ofrecía 960 GB de capacidad. Aunque eran menos espacio del que buscaba, decidió adqurirlo, sin saber lo que sucedería.

De acuerdo con la publicación, luego de unos días de espera, el disco SSD llegó a la casa de Andrei, quien en ningún momento sospechó que se trataba de una alsificación, ya que el producto tenía detalles propios de los productos originales, como el logo de Kingstone grabado en la carcasa o un sello de garantía en los tornillos

Sin embargo, cuando comenzó a probar el SSD notó sus graves problemas. Resulta que el disco ofrecía una velocidad de transferencia de 600 KB/s, una cifra ridículamente baja que incluso era inferior a la de su antiguo disco duro. Luego de unas pruebas y testearlo con softwares de reparación, la velocidad mejoró ligeramente, llegando a alcanzar los 2,6 MB/s.

¿Qué había pasado con el disco SSD?

Si bien el producto parecía auténtico, el hombre entendió que había sido estafado y estaba ante una falsificación, por lo que usó un programa llamado F3 (Fight Flash Fraud) que sirve para verificar memorias falsas mediante pruebas de escritura y lectura. Con ayuda de este software, Andrei finalmente descubrió qué es lo que había sucedido.

Resulta que el SSD era genuino, pero había sido alterado para parecer uno de 960 GB de capacidad. En realidad, el disco solo tenía 128 GB de almacenamiento, pero habían modificado su firmware para engañar al sistema operativo y hacer creerle que tiene más espacio. Por ese motivo, su velocidad era muy lenta y los archivos guardados se corrompían.

El hombre entró al sitio web de eMag para denunciar el hecho; sin embargo, notó que la tienda no vendía ese producto, sino que era ofrecido por un tercero. Además, el vendedor no borró la publicación, sino que modificó el nombre y descripción del producto, para no dejar huellas. Por suerte, los reclamos de Andrei fueron escuchados y le devolvieron todo su dinero.