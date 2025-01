¿Gritas al jugar videojuegos? Lanzan mascarilla inteligente que reduce el ruido que produces

Actualmente, la mayoría de videojuegos en línea, como Fortnite, Call of Duty, Dota 2, Valorant, League of Legends, etc, te permiten hablar con los otros jugadores a través de un micrófono. Aunque la comunicación tiende a ser calmada la mayoría del tiempo, la adrenalina puede causar que termines soltando un grito de furia, sobre todo cuando pierdes.

Gritar cuando juegas videojuegos no tiene nada de malo, es algo común que todos hemos hecho alguna vez. Sin embargo, puede resultar un poco molesto para las personas que viven contigo. Por ejemplo, tus padres, hermanos, esposa, entre otros. Afortunadamente, una compañía Metadox acaba de hallar la solución: un 'bozal para gamers'.

¿En qué consiste el 'bozal para gamers'?

Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, Metadox acaba de lanzar 'Ombra', una 'mascarilla inteligente' que promete reducir el ruido que haces cuando juegas videojuegos. Es decir, si tienes la costumbre de gritar a tus amigos durante tus partidas, este gadget es perfecto para ti, ya que se silencia los sonidos que emitas.

A simple vista, parece una mascarilla común y corriente que usábamos durante la pandemia provocada por la COVID-19. No obstante, es un aparato que cuenta con mecanismo que reduce la cantidad de decibeles: Las frecuencias bajas se reducen entre 10 y 15 decibelios, mientras que las altas disminuyen entre 20 y 30 decibelios.

Las personas que juegan contigo podrán seguir escuchándote. Foto: Metadox

De acuerdo a la publicación, este 'bozal para gamers' fue testeado en varios sujetos de prueba y comprobaron que no reduce completamente los gritos de las personas, ya que todavía se llegan a escuchar, pero sin tanta intensidad. Pese a esto, muchos se han interesado, ya que es compatible con todo tipo de auriculares y gafas de realidad virtual.

Si bien la máscara Metadox Ombra fue creada con materiales de alta calidad que permiten que los jugadores puedan respirar sin problemas, una de las personas que lo testeó aseguró que, luego de 2 horas de uso intenso e ininterrumpido, tuvo que sacársela durante 5 minutos para descansar y poder respirar con normalidad.

¿Cuánto cuesta este 'bozal para gamers'?

En caso estés interesado en adquirir este peculiar producto, debes saber que puedes encontrarlo en su página web oficial. Con respecto a su precio, tiene un valor de 149 dólares estadounidenses, unos S/ 587. Vale resaltar que el único color disponible es negro, pero hay diferentes tallas, así que tendrás que elegir la que mejor se adapte a ti.