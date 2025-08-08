¿Android o iPhone? Este es el teléfono que usa Sam Altman, el creador de ChatGPT

Desde el lanzamiento de ChatGPT, a finales de 2022, el nombre de Sam Altman comenzó a sonar con más fuerza en la industria tecnológica. Esto debido a que es uno de los fundadores de OpenAI, la compañía que desarrolló esta inteligencia artificial (IA) que no solo puede contestar cualquier pregunta, sino también generar imágenes, videos, entre otras funciones avanzadas.

Pocos saben que Sam Altman está trabajando en 'io', un dispositivo que en un futuro cercano podría reemplazar a los móviles convencionales. Sin embargo, como este aparato todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, el creador de ChatGPT está obligado a utilizar un celular tradicional. ¿Qué modelo suele usar? A continuación, podrás conocer la respuesta.

¿Qué teléfono usa Sam Altman, el creador de ChatGPT?

A inicios de 2024, Sam Altman participó en el podcast Unconfuse Me, conducido por Bill Gates. Durante la conversación, ambos empresarios abordaron diversos temas, siendo la inteligencia artificial uno de los principales. Sin embargo, también tocaron otros asuntos más cotidianos, como el teléfono inteligente que el fundador de OpenAI utiliza en su día a día.

Para sorpresa de miles de usuarios, Sam Altman no tuvo inconvenientes en revelar que Apple es su marca preferida de celulares. Aunque no especificó el modelo de iPhone que usa, el creador de ChatGPT reveló que Slack y iMessage son sus aplicaciones más usadas. Ambas son plataformas de mensajería, solo que la primera está enfocada al trabajo.

Sam Altman afirmó que solo instala las aplicaciones que considera realmente necesarias, ya que acumular apps que no usa con frecuencia le genera una sensación de desorden. Entre sus apps de entretenimiento favoritas destacan Netflix y Spotify, mientras que también ha bajado la app de Uber para facilitar sus desplazamientos.

¿Qué sabemos de 'io'?

Hace algunos meses, Sam Altman y Jony Ive, el legendario diseñador de Apple, anunciaron el desarrollo del Proyecto 'io'. Por el momento, se desconocen los detalles de este innovador dispositivo. Lo único que conocemos es que será un aparato pequeño que no tendrá una pantallla y que servirá para que los usuarios interactuen más fácilmente con la IA.

Ming-Chi Kuo, un reconocido filtrador tecnológico, asegura que 'io' es un dispositivo compacto que las personas pueden llevar como un collar. A pesar de su tamaño, este aparato cuenta con cámaras y micrófonos que le permitirán entender su entorno. Es decir, todo parece indicar que sería una especie de asistente virtual que podremos llevar a todas partes.