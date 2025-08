¿Piensas salir de viaje? Experta en ciberseguridad revela cómo proteger tu casa usando Google Maps

Muchas personas tienen la costumbre de salir de vacaciones en familia y pasan varios días fuera de su casa. El problema es que ese tiempo puede ser aprovechado por los delincuentes, quienes al darse cuenta de que no hay nadie en la vivienda, entran para robar electrodomésticos, joyas, dinero en efectivo, entre otros objetos de valor.

Según detalla María Aperador, experta en ciberseguridad, muchos ladrones utilizan herramientas tecnológicas, entre ellas Google Maps, para elegir las casas de sus posibles víctimas y planear rutas de escape. Por suerte, la plataforma tiene una función que puede ayudarte a proteger tu hogar y puedes usarla desde cualquier teléfono.

¿Cómo proteger tu casa en tu ausencia?

Actualmente, existen diversos métodos para proteger tu casa. Algunas personas dejan la radio o el televisor encendido para dar la impresión de que hay alguien dentro. Otras prefieren instalar cámaras de seguridad que pueden monitorear desde sus celulares. También están quienes optan por avisar a vecinos o a algún familiar para que estén pendientes de la vivienda.

De acuerdo con la experta, los ladrones de casas se han modernizado y ahora emplean Google Street View para inspeccionar las viviendas de sus futuras víctimas. Gracias a esta función de Google Maps, que muestra imágenes en 360 grados de calles y fachadas, los rateros pueden ver a detalle puertas, ventanas y otras posibles vías de acceso.

Google es consciente del uso indebido que algunas personas pueden dar a su herramienta, así que añadió una función que permite difuminar la fachada de tu vivienda. Gracias a esta opción, si un delincuente intenta inspeccionar tu casa usando esta plataforma, no podrá visualizarla con claridad, ya que aparecerá una mancha borrosa que es imposible de quitar.

La experta sostiene que pedirle a Google que difumine tu casa es totalmente gratis; sin embargo, deberás argumentar por qué deseas hacerlo. Si tu petición es aceptada, recibirás un correo de confirmación. No obstante, debes recordar que no hay vuelta atrás, por lo que no podrás volver a visualizar tu hogar en la plataforma.

¿Cómo difuminar tu casa con Google Maps?

Para que Google difumine tu casa en Google Street View no hace falta descargar ninguna aplicación, solo deberás llenar un formulario desde tu teléfono inteligente, tablet o computadora. Hacerlo es totalmente gratis, pero requiere que brindes buenos argumentos para que acepten la solicitud. A continuación, te dejamos los pasos: