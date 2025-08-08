Los teléfonos inteligentes, sobre todo los de gama media y gama de entrada, suelen presentar problemas de rendimiento, a medida que pasan los años. Esta situación genera molestia en los usuarios, quienes se ven obligados a cambiar de celular, ya que el suyo se vuelve demasiado lento al abrir aplicaciones, escribir con el teclado o navegar por el menú.

Para solucionar este problema, muchos usuarios suelen restablecer su smartphone a los valores de fábrica, es decir, formatearlo por completo y borrar todas las fotos, videos, música, entre otros archivos almacenados. Aunque esta medida puede mejorar el rendimiento, hay ocasiones en que el dispositivo sigue funcionando con lentitud. ¿Qué puedes hacer?

En la actualidad, varios fabricantes han incorporado una opción que permite mejorar el rendimiento de los teléfonos inteligentes incrementando su memoria RAM de manera virtual. Por lo general, esta herramienta viene desactivada por defecto, así que depende de nosotros ingresar a la configuración del dispositivo móvil y activarla manualmente. Te enseñamos.

¿Qué es la RAM Virtual?

Todos los smartphones poseen una memoria RAM que se encarga de almacenar datos (de manera temporal) de las aplicaciones que estamos usando. Mientras mayor sea su capacidad (8 GB, 12 GB o 16 GB) mejor será el rendimiento de nuestro teléfono, ya que nos permitirá realizar varias tareas al mismo tiempo, sin que el sistema operativo se ponga lento.

El problema es que solo los teléfonos de gama alta o premium poseen memorias RAM de gran capacidad. Los modelos más 'baratos' ofrecen 1 GB, 2 GB, 4 GB o 6 GB de RAM. Esto es insuficiente para muchas apps modernas que requieren más recursos, lo que provoca que nuestro celular se vuelva más lento y disminuya su rendimiento.

Para contrarrestar este problema sin aumentar los precios por incluir más RAM física, muchos fabricantes han comenzado a implementar la llamada RAM virtual. Esta función toma prestados algunos gigabytes de la ROM (almacenamiento interno) para usarlos como memoria RAM adicional y hacer que el teléfono se sienta mucho más fluido.

Dependiendo de la marca y modelo del celular, los usuarios pueden ampliar su memoria RAM de forma virtual en 4 GB, 6 GB o incluso hasta 8 GB. Por ejemplo, si tu dispositivo de gama media cuenta con 6 GB de RAM física, al activar esta función podrías llegar a tener hasta 10 GB de RAM en total (6 GB reales y 4 GB virtuales).

¿Cómo activar la RAM virtual en tu teléfono?

Como mencionamos, varias marcas han incorporado la función de RAM virtual en sus smartphones; sin embargo, esta suele estar desactivada por defecto, así que los pasos para habilitarla pueden variar. Si tienes un dispositivo de Xiaomi, Redmi o POCO, solo debes seguir estos pasos para activarla y mejorar el rendimiento de tu equipo.