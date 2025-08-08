HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     
Tecnología

¿Tienes un celular Android? Esta opción mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Gracias a esta herramienta, desactivada por defecto, podrás incrementar el rendimiento de tu smartphone para que se sienta mucho más fluido.

Truco funciona en varias marcas de smartphones.
Truco funciona en varias marcas de smartphones. | Foto: Adslzone

Los teléfonos inteligentes, sobre todo los de gama media y gama de entrada, suelen presentar problemas de rendimiento, a medida que pasan los años. Esta situación genera molestia en los usuarios, quienes se ven obligados a cambiar de celular, ya que el suyo se vuelve demasiado lento al abrir aplicaciones, escribir con el teclado o navegar por el menú.

Para solucionar este problema, muchos usuarios suelen restablecer su smartphone a los valores de fábrica, es decir, formatearlo por completo y borrar todas las fotos, videos, música, entre otros archivos almacenados. Aunque esta medida puede mejorar el rendimiento, hay ocasiones en que el dispositivo sigue funcionando con lentitud. ¿Qué puedes hacer?

PUEDES VER: ¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

lr.pe

En la actualidad, varios fabricantes han incorporado una opción que permite mejorar el rendimiento de los teléfonos inteligentes incrementando su memoria RAM de manera virtual. Por lo general, esta herramienta viene desactivada por defecto, así que depende de nosotros ingresar a la configuración del dispositivo móvil y activarla manualmente. Te enseñamos.

¿Qué es la RAM Virtual?

Todos los smartphones poseen una memoria RAM que se encarga de almacenar datos (de manera temporal) de las aplicaciones que estamos usando. Mientras mayor sea su capacidad (8 GB, 12 GB o 16 GB) mejor será el rendimiento de nuestro teléfono, ya que nos permitirá realizar varias tareas al mismo tiempo, sin que el sistema operativo se ponga lento.

El problema es que solo los teléfonos de gama alta o premium poseen memorias RAM de gran capacidad. Los modelos más 'baratos' ofrecen 1 GB, 2 GB, 4 GB o 6 GB de RAM. Esto es insuficiente para muchas apps modernas que requieren más recursos, lo que provoca que nuestro celular se vuelva más lento y disminuya su rendimiento.

Para contrarrestar este problema sin aumentar los precios por incluir más RAM física, muchos fabricantes han comenzado a implementar la llamada RAM virtual. Esta función toma prestados algunos gigabytes de la ROM (almacenamiento interno) para usarlos como memoria RAM adicional y hacer que el teléfono se sienta mucho más fluido.

Dependiendo de la marca y modelo del celular, los usuarios pueden ampliar su memoria RAM de forma virtual en 4 GB, 6 GB o incluso hasta 8 GB. Por ejemplo, si tu dispositivo de gama media cuenta con 6 GB de RAM física, al activar esta función podrías llegar a tener hasta 10 GB de RAM en total (6 GB reales y 4 GB virtuales).

PUEDES VER: ¿Android o iPhone? Este es el teléfono que usa Sam Altman, el creador de ChatGPT

lr.pe

¿Cómo activar la RAM virtual en tu teléfono?

Como mencionamos, varias marcas han incorporado la función de RAM virtual en sus smartphones; sin embargo, esta suele estar desactivada por defecto, así que los pasos para habilitarla pueden variar. Si tienes un dispositivo de Xiaomi, Redmi o POCO, solo debes seguir estos pasos para activarla y mejorar el rendimiento de tu equipo.

  • Entra a la configuración de tu dispositivo
  • Ve al apartado de Ajustes adicionales
  • Busca la opción Extensión de memoria
  • Elige la cantidad de RAM virtual que deseas tener
  • Recuerda que la cantidad elegida es tomada de la ROM, por lo que tendrás menos espacio de almacenamiento
Notas relacionadas
¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

LEER MÁS
¿Android o iPhone? Este es el teléfono que usa Sam Altman, el creador de ChatGPT

¿Android o iPhone? Este es el teléfono que usa Sam Altman, el creador de ChatGPT

LEER MÁS
¿Tu Smart TV siempre está enchufada? Conoce la cantidad de energía que consume aunque esté apagada

¿Tu Smart TV siempre está enchufada? Conoce la cantidad de energía que consume aunque esté apagada

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
WhatsApp refuerza su seguridad con funciones clave contra estafas y fraudes

WhatsApp refuerza su seguridad con funciones clave contra estafas y fraudes

LEER MÁS
WhatsApp: ¿Qué significa ‘ª’ y por qué la usan los centennials?

WhatsApp: ¿Qué significa ‘ª’ y por qué la usan los centennials?

LEER MÁS
WhatsApp: estafan a usuarios con falso cupón gratuito de $5.000 de Mercado Libre [FOTOS]

WhatsApp: estafan a usuarios con falso cupón gratuito de $5.000 de Mercado Libre [FOTOS]

LEER MÁS
¿Es seguro instalar Snaptube? La aplicación que permite descargar videos de YouTube en tu teléfono

¿Es seguro instalar Snaptube? La aplicación que permite descargar videos de YouTube en tu teléfono

LEER MÁS
¿Cómo colocar música en tus estados de WhatsApp? Ya no es necesario usar aplicaciones de terceros

¿Cómo colocar música en tus estados de WhatsApp? Ya no es necesario usar aplicaciones de terceros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cómo hallar cuántos centímetros y metros hay en una pulgada?: Así puedes calcularlo

Puno: rector y vicerrector se disputan control de la Universidad Andina

Pagaron un bono de 14.640 bolívares en julio 2025: fecha del aumento, beneficiarios del Sistema Patria y cómo activar en 4 pasos

Tecnología

WhatsApp eliminó 6.8 millones de cuentas vinculadas a estafas digitales

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Android o iPhone? Este es el teléfono que usa Sam Altman, el creador de ChatGPT

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota