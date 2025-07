¿Tienes un iPhone, iPad u otro producto de Apple? Esto significa la mordida en el logo de la manzana

Si hay algo que caracteriza a los iPhone, iPad, entre otros productos desarrollados por Apple, es que todos llevan el logo de la compañía: una manzana mordida. Actualmente, no existe un dispositivo de la marca estadounidense que no venga con este famoso símbolo que enorgullecía a Steve Jobs, debido a su elegancia y simplicidad.

Aunque Apple ha vendido millones de dispositivos en todo el mundo, la mayoría de personas desconoce la historia de su emblemático logo, así como las curiosidades que oculta. Una de ellas, por ejemplo, es por qué la manzana no está completa, sino que tiene una mordida al lado derecho. En esta publicación, sabrás su significado.

No siempre fue una manzana mordida

Muchos piensan que el logo de la manzana mordida ha acompañado a Apple desde sus inicios; sin embargo, eso no es del todo cierto. Tras su fundación en 1976, el logo era una imagen de Isaac Newton debajo de un árbol de manzana. Este diseño fue creado por Ronald Wayne, uno de los fundadores que abandonó la compañía días después.

El logo original de Apple era bastante complejo, ya que no solo incluía el nombre de la compañía (Apple Computer Co.), también tenía la frase “Newton… a mind forever voyaging through strange seas of thought” (“Newton… una mente que viaja para siempre a través de extraños mares de pensamiento”) del poeta inglés William Wordsworth.

Como el primer logotipo de Apple era poco práctico para incluirse en cajas, anuncios y otros productos de la compañía estadounidense, Steve Jobs decidió cambiarlo poco tiempo después. Esta decisión se tomó aprovechando que Ronald Wayne ya no formaba parte de la empresa, después de haberles vendido todas sus acciones por apenas US$ 800.

Este fue el primer logo de Apple. Foto: Wikimedia

¿Qué significa la mordida en el logo de la manzana?

La persona encargada de crear el segundo logo de Apple fue Rob Janoff, un diseñador gráfico que presentó varias propuestas a Steve Jobs. El excéntrico empresario quedó encantado con la imagen de una manzana mordida que (en aquel entonces) incluía unas rayas horizontales de colores, haciendo alusión a que las computadoras mostraban gráficos a color.

Aunque hubo muchas teorías del por qué se incluyó una mordida, como que 'mordida' (bite) sonaba fonéticamente similar a 'Byte' (término común en informática), Janoff reveló que decidió añadir este detalle por una razón mucho más simple: evitar que los usuarios confundan la manzana con otras frutas, como la cereza o el tomate.

Con los años, el segundo logo de Apple se ha mantenido, pero ha cambiado de color. Primero desaparecieron las franjas horizontales y fueron reemplazadas por un tono celeste brillante. Posteriormente, el logo de la manzana tuvo un acabado metálico. Finalmente, las últimas versiones son en color negro, blanco y gris, reflejando el minimalismo de la compañía.