Con teclado físico y muy inferior al iPhone: este fue el primer teléfono Android de la historia

El 9 de enero de 2007 es una fecha muy importante para la industria de la telefonía móvil, ya que ese día Apple presentó el primer iPhone, un celular con pantalla táctil que no solo permitía hacer llamadas o enviar mensajes de texto, sino que también servía para navegar por internet, escuchar música, tomar fotografías, entre otras funciones innovadoras para la época.

Tras el lanzamiento de Apple, Google presentó Android, un sistema operativo basado en Linux que muchos fabricantes empezaron a usar para competir contra el iPhone. Una de las primeras marcas en implementar este software fue HTC, una famosa empresa taiwanesa que desarrolló un celular con teclado bastante inferior, pero que fue el primero de miles de equipos.

¿Cuál fue el primer teléfono Android?

En la actualidad, Android es el sistema operativo para móviles más usado del mundo. Esta hazaña no se hubiera logrado de no haber sido por el HTC Dream, el primer teléfono inteligente que usó el software de Google. Lanzado el 22 de octubre de 2008, este equipo no podía competir contra el iPhone en potencia; sin embargo, eso no impidió que Steve Jobs lo odiara.

En su biografía autorizada, escrita por Walter Isaacson, pudimos conocer lo que pensaba Steve Jobs del HTC Dream y de Android, el sistema operativo de Google que el excéntrico empresario calificaba como una 'copia'. Aunque la demanda no prosperó, en un pasaje del libro queda reflejado el enojo que el fundador de Apple sintió en aquella ocasión.

"Google, esta es una maldita copia del iPhone, nos has estafado por completo. Es un robo flagrante en primer grado. Gastaré mi último aliento si es necesario y gastaré cada centavo de los 40.000 millones que Apple tiene en el banco para rectificar esta situación", se puede leer en este libro publicado tras el fallecimiento de Steve Jobs.

"Voy a destruir Android porque es un producto robado. Estoy listo para comenzar una guerra termonuclear sobre este asunto. Están muertos de miedo porque saben que son culpables. Excepto por su motor de búsqueda, los productos de Google [Android, Google Docs, entre otros] son una mie***", añadió el empresario.

Al igual que los Android actuales, el HTC Dream tenía una pantalla táctil; sin embargo, había una gran diferencia: contaba con un teclado físico QWERTY que aparecía cuando desplazabas la pantalla hacia arriba. En Estados Unidos, este teléfono se vendía por 179 dólares, es decir, era más barato que un iPhone que tuvo un precio de lanzamiento de US$ 499 y US$ 599.

El HTC Dream costaba 179 dólares en EEUU. Foto: GSMchoice

¿Cuáles eran las especificaciones técnicas del HTC Dream?

El HTC Dream no igualaba las especificaciones del primer iPhone. Por ejemplo, su pantalla era más pequeña: solo medía 3,2 pulgadas y tenía una resolución de 320 x 480 pixeles. Además, dentro del equipo encontrábamos un procesador Qualcomm MSM7201A a 528 MHz, 192 MB de RAM y 256 MB de almacenamiento interno, que no se comparaban a los 8 GB que ofrecía Apple.

Otras características interesantes del HTC Dream son su batería de 1.150 mAh y su cámara trasera de 3,15 megapíxeles (no contaba con una cámara frontal). Aunque el smartphone venía con Android 1.0, pudo actualizarse hasta Android 1.6 y contaba con las siguientes dimensiones: 117.7 mm de alto, 55,7 mm de ancho y 17,1 mm de espesor.