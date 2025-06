Liberty Phone, el smartphone "100% hecho en Estados Unidos", tiene componentes fabricados en China

Muchas personas creen que el iPhone es un teléfono "100% fabricado en EE.UU"; sin embargo, nada más alejado de la realidad. Si bien los ingenieros responsables del diseño y desarrollo están en territorio estadounidense, gran parte de sus componentes, así como el ensamblaje del equipo, se realizan en otros países, principalmente China e India.

No obstante, pocos saben que sí existe un smartphone “made in USA”: el Liberty Phone. Este celular se ha vuelto 'famoso' en redes sociales por contar con especificaciones técnicas bastante modestas, similares a las de un equipo de gama baja; y por ser más caro que un iPhone 16 Pro Max, el teléfono más potente desarrollado por Apple.

¿Qué empresa fabrica el Liberty Phone?

La empresa que fabrica el Liberty Phone se llama Purism, una compañía con sede en California. Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, su fundador y CEO, Todd Weaver, aseguró que lleva más de 10 años trabajando en su proyecto de desarrollar un celular 100% estadounidense, algo que logró en 2020 cuando lanzaron su primer equipo: el Librem 5 USA.

Este teléfono inteligente, al igual que el Liberty Phone (su modelo más reciente), fue desarrollado y ensamblado íntegramente en Estados Unidos; sin embargo, una gran cantidad de componentes tuvieron que ser importados desde China, Corea del Sur, entre otros países del extranjero, debido a la falta de proveedores locales.

En una entrevista con The Wall Street Journal, el fundador de Purism confirmó esta información, asegurando que la placa base de los equipos se fabrica en sus propias instalaciones, mientras que el procesador proviene de Texas. Por su parte, el embalaje del dispositivo, previo a su venta, se realiza en la ciudad de Carlsbad, en California.

No obstante, Weaver tuvo que reconocer que no todas las piezas del Liberty Phone son 100% "made in USA". "Llevo 10 años trabajando en esto y hemos hecho todo lo posible para fabricarlo con producción estadounidense. Hay algunas piezas que todavía no tienen cadena de suministro local. Seguiremos aumentando la producción hasta que podamos lograrlo", sostuvo.

Entre los componentes extranjeros destaca el procesador i.MX 8M, desarrollado por la empresa holandesa NXP Semiconductors, cuya sede en Estados Unidos se encuentra en Texas. Por otra parte, tanto la pantalla como las baterías del teléfono provienen de compañías chinas. Algo similar ocurre con las cámaras, que son importadas desde Corea del Sur.

De acuerdo a Weaver, su compañía ha vendido más de 100.000 unidades y tiene la capacidad de fabricar alrededor de 10.000 teléfonos al mes. Aunque estas cifras pueden parecer elevadas, no se comparan con las de Apple, que en 2024 vendió aproximadamente 230 millones de dispositivos, es decir, unos 19 millones de iPhone cada mes.

Todd Weaver, fundador y CEO de Purism. Foto: Fortune

¿Cuánto cuesta el Liberty Phone y cuáles son sus especificaciones?

La versión del Liberty Phone que tiene 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento tiene un precio de 1.999 dólares, una cifra que muchos consideran excesiva debido a sus modestas especificaciones. Al respecto, el CEO de Purism asegura que se debe a que solo fabricarlo cuesta 650 dólares, sin incluir los gastos de distribución, marketing y otros procesos.

Entre las principales especificaciones del Liberty Phone tenemos un procesador NXP i.MX 8M, 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, una pantalla de 5.7 pulgadas con resolución HD+, una batería extraíble de 4,500 mAh, una cámara trasera de 13 MP con flash LED y una frontal de 8 MP, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y un puerto USB-C. Lamentablemente, no tiene NFC ni radio FM.