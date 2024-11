¿Tienes un mando de PS1 o PS2? Así puedes conectarlos a tu PC y usarlos con tus juegos retro

No necesitas ningún software extraño para usar tu mando de PS1. Foto: Reddit

En su momento, la PlayStation 1 y la PlayStation 2 fueron las consolas de videojuegos más populares del mundo, superando a sus competidores. Aunque algunas personas todavía las conservan y las utilizan en sus ratos libres, muchas las tienen olvidadas y llenándose de polvo, ya sea por falta de tiempo o porque prefieren jugar en consolas más actuales o en sus computadoras. ¿Eres uno de ellos?

Si la respuesta es positiva, te encantará saber que puedes darle una segunda oportunidad, al menos a sus controles DualShock. Quizás no lo sepas, pero existe una forma de conectar estos icónicos mandos en tu computadora. Si posees un emulador de videojuegos retros, utilizar estos joysticks te permitirá revivir tu infancia en cualquier momento, sin tener que utilizar la videoconsola de Sony.

¿Cómo conectar los mandos de PS1 y PS2 en tu computadora?

A diferencia de los controles modernos, que se conectan a la computadora a través del bluetooth o los puerto USB-A / USB-C, los mandos de PlayStation tienen un conector especial que es exclusivo de las primeras consolas de Sony. Es decir, es imposible que conectes directamente estos joystick en tu PC de escritorio o laptop, tendrás que adquirir un pequeño y económico adaptador.

En páginas como Ebay, Amazon, AliExpress, entre otras, podrás encontrar estos adaptadores de PS1 y PS2 para computadora. Se trata de un gadget que, en un extremo, trae un puerto donde deberás conectar el cable de tu mando. En el otro extremo, el adaptador posee un conector USB-A que debe ir en tu computadora. Si se enciende la luz del mando, eso significa que ya está operativo.

Así lucen los adaptadores que necesitas. Foto: captura de Ebay

En su canal de TikTok, el usuario llamado "rui_1428" reveló qué es posible verificar la compatibilidad del mando de PlayStation 1 o PlayStation 2, en caso no tenga o no prenda su luz. Como podrás apreciar en el video, no es necesario descargar ninguna aplicación extraña en tu computadora, solo tendrás que ingresar a los ajustes y realizar los siguientes pasos:

Accede al Panel de Control de tu computadora

Entra al apartado Hardware y Sonido

Pulsa en Dispositivos e impresoras

Aparecerán todos los dispositivos conectados en tu computadora, entre ellos el mando de PlayStation

Da clic derecho sobre el ícono y elige la opción Configuración del dispositivo de juego

Entra a propiedades y revisa que todos los botones estén bien

Eso sería todo. Ahora podrás usarlo en tus juegos favoritos

Vale resaltar que es posible que los emuladores de PlayStation 1, PlayStation 2, Super Nintendo, NES, entre otras consolas retro, te pidan que configures manualmente tu mando. Esto es bastante fácil de hacer, solo tienes que asignar cada botón del mando a las funciones correspondientes. Una vez que termines, guarda los cambios y podrás comenzar a jugar.