El mensaje que WhatsApp envía para informar que tu cuenta fue suspendida: no podrás enviar mensajes

La mayoría de personas que utiliza WhatsApp en su teléfono inteligente, sea Android o iPhone, no ha leído los términos y condiciones de esta aplicación de mensajería instantánea. De haberlo hecho, sabrían que Meta, la compañía fundada por Mark Zuckerberg, puede sancionar a los usuarios que emplean la plataforma con fines maliciosos.

Uno de los castigos más drásticos consiste en enviar un mensaje que informa a los usuarios que su cuenta de WhatsApp ha sido suspendida de forma permanente. Es decir, aquellas personas que reciben esta notificación pierden el acceso a todas sus conversaciones, grupos, fotos, videos, audios, contactos, entre otros archivos almacenados.

¿Por qué WhatsApp puede suspender tu cuenta?

En su blog oficial, Meta advierte que está prohibido utilizar versiones modificadas de WhatsApp. Actualmente, se han vuelto muy populares los MODs como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otros, que tienen funciones no disponibles en la app oficial, como leer mensajes eliminados, descargar estados, ver quién está en línea, entre otras opciones.

También está prohibido el uso de bots o programas de terceros diseñados para enviar mensajes masivos. Algunos usuarios recurren a estas herramientas para promocionar sus negocios. Si tu cuenta es reportada por SPAM por múltiples personas, sin lugar a dudas recibirás el temido mensaje de suspensión permanente.

De igual forma, los desarrolladores de WhatsApp están en contra de que los usuarios usen su plataforma para difundir contenido ilegal, como la pornografía infantil o venta de drogas. Tampoco está permitido usar la app para enviar mensajes difamatorios, amenazantes, noticias falsas (fake news) u otro tipo de contenido explícito que incite al odio y la violencia.

Finalmente, tampoco está permitido que los usuarios de WhatsApp suplanten la identidad de una persona o se hagan pasar por una empresa o entidad. Asimismo, tu cuenta será suspendida si administras un grupo o canal donde se comparta contenido que viole los derechos de autor, es decir, donde se suban películas, música o software piratas.

¿Qué mensaje envía WhatsApp cuando suspenden tu cuenta?

Si la falta no es grave, WhatsApp puede suspender tu cuenta de forma temporal. Durante 24 horas (o quizás un poco más), no podrás ingresar a la aplicación, ni acceder a tus conversaciones ni a tu lista de contactos. Solo verás un contador regresivo que, al llegar a cero, desbloqueará tu cuenta para que puedas volver a usarla con normalidad.

Así luce una suspensión temporal en WhatsApp. Foto: captura

No obstante, el hecho de que tu cuenta de WhatsApp vuelva a estar activada no significa que sigas cometiendo infracciones. Por ejemplo, si fuiste baneado por usar WhatsApp Plus u otro MOD, lo ideal es que desinstales esa aplicación pirata y descargues la versión original. De lo contrario, el siguiente castigo será más severo.

Si haces caso omiso, la siguiente suspensión será permanente. Ya no verás el contador regresivo al entrar a la aplicación; en su lugar, saldrá el siguiente mensaje: "Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp". Es prácticamente imposible recuperar el acceso, así que la única forma de volver a usar la plataforma será con otro número telefónico.