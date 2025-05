¿Cómo hacer que tu teléfono te avise cuando cargó por completo? Hablará cuando la batería llegue al 100%

No es recomendable que tu smartphone cargue toda la noche. | Foto: El Androide Libre

No es recomendable dejar que tu teléfono inteligente (Android o iPhone) siga enchufado a la corriente, luego de que su batería haya cargado al 100%. No porque vaya a sobrecalentarse y explotar, ya que los smartphones actuales tienen un sistema que impide que entre energía una vez que completa su carga, si no porque esa práctica podría arruinar su autonomía.

Mantener enchudado el celular, aunque haya cargado por completo, provoca que la batería se degrade y se descargue más rápido. Es decir, si una carga solía durarte entre 8 a 10 horas, esta práctica podría hacerla durar menos: entre 6 a 4 horas aproximadamente. Por ese motivo, los especialistas recomiendan activar una función disponible en muchos Android.

¿Qué hacer para que tu teléfono hable cuando cargó su batería?

Se trata de "Leer notificación en voz alta', una opción disponible en los equipos Samsung, aunque también puede hallarse (con otro nombre) en smartphones de otras marcas. Por lo general, esta característica se encuentra deshabilitada por defecto, así que será necesario activarla manualmente entrando a los ajustes del sistema. No hace falta instalar nada.

Gracias a esta función, podrás configurar tu celular para que te avise (leyendo un mensaje que escribiste) cuando la batería haya cargado por completo. Esta opción también sirve en otras situaciones, por ejemplo, cuando el nivel de batería esté en 15%, ya que te alertará que deberías cargar el dispositivo. Solo tendrás que seguir estos sencillos pasos:

Ingresa a los ajustes de tu teléfono

Busca Modos y rutinas

Ve a la pestaña ' Rutinas '. Pulsa el ícono de ' + ', ubicado en la parte superior

'. Pulsa el ícono de ' ', ubicado en la parte superior En la sección ' Sí ', oprime la opción ' Añada qué activará esta rutina '

', oprime la opción ' ' Aparecerán varias opciones. Escoge Nivel de batería

Verás un cuadro, Ahí tendrás que escribir 100 y marcar la opción ' Igual o superar a '

' Regresa a la sección anterior. En el apartado ' Entonces ', pulsa en ' Añada que hará esta rutina '

', pulsa en ' ' Saldrán varias opciones. Deberás escoger Notificaciones y luego Mostrar notificación personalizada

Ahora elige el mensaje que dirá tu smartphone. Por ejemplo: 'Hola. Mi batería ya está cargada. Puedes desconectarme'

Luego activa la opción 'Leer esta notificación en voz alta'.

Tras guardar los cambios, cada vez que tu smartphone cargue al 100%, el sistema operativo leerá el mensaje que escribiste. De esta manera, los usuarios sabrán que deben desconectar su teléfono del tomacorriente y no estará enchufado por horas, lo que podría terminar degradando la batería y afectando su vida útil.

¿Y si tienes otra marca diferente?

En caso tu celular no cuente con la opción "Leer notificación en voz alta', no debes preocuparte, ya que existe una forma de tenerla, aunque será necesario descargar una aplicación desarrollada por terceros. Se trata de Battery Sound Notification, una app disponible en Play Store que puedes usar de forma totalmente gratuita. Te enseñamos a configurarla: