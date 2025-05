Google lanza juego para atrapar los 151 pokémon originales desde tu celular: no necesitas instalar apps

Pokémon es una de las franquicias más populares que existen. En la actualidad, no solo puedes disfrutar de sus videojuegos en consolas de Nintendo, sino también desde cualquier teléfono inteligente. Y no, no hablamos de Pokémon GO, la app de realidad aumentada desarrollada por Niantic, sino de un nuevo título que está causando sensación entre los fans.

The Pokémon Company, en colaboración con Google, han desarrollado un minijuego que permite a los usuarios de celulares Android capturar a los 151 pokémon originales directamente desde el buscador. Por el momento, solo se encuentra disponible en Estados Unidos; sin embargo, existe un truco para acceder desde Perú y otros países del mundo.

¿Cómo acceder al juego de Pokémon desde Perú?

Desde que se realizó el anuncio, miles de fanáticos de Pokémon han intentado entrar al minijuego; sin embargo, muchos se desilucionaron al descubrir que no estaba disponible en sus países. Afortunadamente, existe un truco sencillo que te permitirá activarlo y comenzar a atrapar a Pikachu, Charmander, Squirtle, Bulbasaur, entre otros pokémon de la región Kanto.

No necesitas descargar ninguna aplicación adicional en tu smartphone para acceder al nuevo videojuego de Pokémon. Basta con ingresar a la aplicación de Google que viene preinstalada en todos los teléfonos Android. Una vez dentro, solo tendrás que realizar un pequeño ajuste en la configuración para activar este minijuego. Estos son los pasos a seguir:

Abre la aplicación Google en tu teléfono o tablet Android

Pulsa tu fotografía, ubicada en la esquina superior derecha

Aparecerán varias opciones. Tienes que elegir Configuración

Entra a Otros parámetros de configuración

Ingresa en Iidoma y región

Verás dos opciones: Idioma de búsqueda y Región de búsqueda

Presiona en Idioma de búsqueda y elige English (US)

y elige English (US) En Región de búsqueda, cambia a Estados Unidos

Eso es todo. Los cambios que hiciste en la configuración se guardarán automáticamente, y podrás restablecerlos en cualquier momento. Ahora solo debes cerrar la app de Google y volver a abrirla para comenzar a capturar a los primeros 151 Pokémon. A continuación, te mostramos un tutorial paso a paso para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo capturar los pokémon?

Jugar al nuevo minijuego de Pokémon en tu teléfono es muy sencillo. Solo tienes que abrir la aplicación de Google y buscar el nombre de tu pokémon favorito de la primera generación (por ejemplo, Squirtle). Al hacerlo, verás los resultados habituales, pero también aparecerá una pokébola en la esquina inferior derecha de la app.

Al pulsar sobre la pokébola, Squirtle aparecerá en la pantalla de tu smartphone listo para ser capturado. En la mayoría de casos, atrapar a los Pokémon es bastante fácil; sin embargo, algunos más raros o poderosos (como Mew o Mewtwo) requerirán de una Master Ball, una pokébola especial que garantiza una captura exitosa sin fallos.

Para conseguir una Master Ball, solo necesitas atrapar cinco Pokémon, como Pikachu, Charmander, Squirtle, Bulbasaur y Pidgey. Una vez lo hayas hecho, el juego te recompensará con esta pokébola especial. Con ella podrás capturar a los pokémon que no se dejan atrapar, como las aves legendarias (Articuno, Zapdos y Moltres), Mewtwo y Mew.

El minijuego incluye su propia Pokédex, pero al inicio todos los pokémon aparecerán bloqueados y solo se mostrarán sus siluetas. Para poder desbloquearlos, deberás atraparlos uno por uno. Además, a medida que subas de nivel, la dificultad aumentará y los okémon serán cada vez más difíciles de capturar, lo que hará más desafiante completar los 151.