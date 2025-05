La mayor vergüenza de Microsoft: cuando Bill Gates presentó Windows 98 y apareció el pantallazo azul en vivo

Tras el éxito de Windows 95, que vendió más de 150 millones de copias, Microsoft comenzó a trabajar arduamente en su sucesor: Windows 98. La presentación del software ocurrió el 20 de abril de 1998, una fecha que Bill Gates jamás olvidará, ya que vivió uno de los momentos más vergonzosos de su carrera: su sistema operativo falló en plena demostración.

Windows 98 representaba una clara mejora frente a su antecesor, no solo por sus nuevas funciones, también por su renovada interfaz gráfica y mejor compatibilidad con dispositivos USB. Sin embargo, muchos recuerdan este software porque, en su presentación, el equipo se colgó y miles de espectadores vieron la temida pantalla azul de la muerte en vivo y en directo.

¿Qué sucedió durante el lanzamiento de Windows 98?

La presentación de Windows 98 tuvo lugar durante la COMDEX de 1998, una reconocida feria de informática que se celebraba cada año en la ciudad de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Bill Gates consideró que este evento era el escenario ideal para mostrar un adelanto de su nuevo sistema operativo, que estaba previsto para lanzarse en los meses siguientes.

Junto a Chris Capossela, quien en ese entonces era gerente de producto de Microsoft, Bill Gates comenzó a realizar una demostración en vivo de Windows 98. Este sistema operativo incluía varias novedades importantes, como soporte para unidades DVD-ROM, un sistema ACPI para suspensión e hibernación, y Windows Drive Model, que garantizaba la compatibilidad de los controladores del sistema.

Además, Windows 98 incorporaba compatibilidad con varios monitores, la función Windows Update, la opción para compartir internet, mejoras en el sistema de archivos FAT32 y la funcionalidad Plug & Play a través del conector USB. Precisamente, esta última característica fue la que causó la famosa falla que avergonzó a Bill Gates.

En la actualidad, estamos acostumbrados a que los periféricos funcionen automáticamente, luego de conectarlos en nuestra computadora; sin embargo, en 1998 no era así. Para que podamos usar un nuevo dispositivo, teníamos que instalar controladores y hacer configuraciones. La función Plug & Play prometía simplificar ese proceso al detectar y configurar automáticamente los equipos conectados.

Como podrás apreciar en las imágenes, Chris Capossela le mostraba a Bill Gates cómo funcionaba la nueva función Plug & Play y conectó un escáner al puerto USB de la computadora. Mientras explicaba que Windows 98 instalaba automáticamente todos los controladores necesarios, ocurrió algo inesperado: la pantalla se congeló y apareció el temido pantallazo azul de la muerte.

Quizás no lo sepas, pero el pantallazo azul de la muerte, conocido en inglés como Blue Screen of Death (BSOD), es un error crítico presente en los sistemas operativos Windows que aparece cuando este no puede recuperarse de una falla grave. Ocurre por problemas de hardware, controladores defectuosos o conflictos en el núcleo del sistema.

¿Qué dijo Bill Gates al respecto?

“Wow”, fue la reacción de Chris Capossela, quien había liderado el equipo que desarrolló de Windows 98, apenas vio que el sistema operativo había fallado y mostraba la temida pantalla azul de la muerte. La situación provocó risas inmediatas entre el público, las cuáles duraron varios segundos. Bill Gates, visiblemente avergonzado, sonreía mientras lanzaba una mirada a su empleado.

Muchos pensaron que la presentación de Windows 98 había quedado arruinada y que el sistema operativo sería un fracaso; sin embargo, Bill Gates tuvo una insólita reacción que salvó el momento. Con humor e ironía, comentó: “Esto debe ser por lo que todavía no hemos sacado Windows 98”. Al escucharlo, Chris Capossela respondió entre risas: “Absolutamente, absolutamente”.