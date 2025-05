Facebook lanza una drástica actualización en los perfiles, pero la revierte tras el mal recibimiento

Aunque Facebook sigue siendo una de las redes sociales más importantes en la actualidad, ya no tiene la popularidad que tuvo en sus inicios, cuando todos usaban la plataforma de Mark Zuckerberg para conectarse con amigos, familiares, entre otras personas conocidas. No obstante, eso no significa que Meta la haya dejado de lado.

Cada cierto tiempo, la compañía fundada por Mark Zuckerberg lanza actualizaciones que incorporan nuevas funciones en Facebook, tanto en la versión de escritorio como en la de móviles. Recientemente, usuarios han reportado un cambio en el diseño de los perfiles que no fue bien recibido, pero que fue revertido de forma inesperada.

¿Qué sucedió con los perfiles de Facebook?

En la actualidad, cuando entras a tu perfil de Facebook (o de cualquier página que sigues), podrás apreciar todas las publicaciones ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua. Este diseño, disponible en computadoras, teléfono inteligentes y tablets, es apreciado por muchos usuarios, ya que resulta bastante fácil de navegar.

No obstante, miles de cibernautas se sorprendieron cuando ingresaron a sus perfiles de Facebook y notaron que, en lugar de encontrar sus publicaciones organizadas, tenían un nuevo diseño que mostraba sus posts (fotos, videos, etc) en rectángulos, similares a los que Instagram ha implementado desde hace varios años.

El rediseño de los perfiles de Facebook, que todavía no ha sido anunciado oficialmente ni por Meta ni por Mark Zuckerberg, generó confusión en miles de usuarios, quienes no podían ver correctamente las publicaciones. Si quieres verlas como antes, con las reacciones y comentarios, tenías que pulsar uno de estos rectángulos para abrir la publicación completa.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El nuevo diseño de los perfiles no fue del agrado de miles de personas, quienes usaron sus redes sociales para expresar su descontento. “Una de las peores actualizaciones”, “Ya no se entiende nada”, “Facebook murió con este cambio”. Estos son algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en X, antes conocida como Twitter.

No solo abundaron las críticas al rediseño de los perfiles de Facebook; algunos usuarios también aprovecharon la situación para crear un sinfín de memes, muchos de ellos burlándose de la actualización y del propio Mark Zuckerberg, quien desde hace algunos años busca la forma de que las personas vuelvan a utilizar su plataforma.

Facebook revierte los cambios

Debido al mal recibimiento que tuvo el rediseño de los perfiles de Facebook, la red social fundada por Mark Zuckerberg habría decidido revertir los cambios. Por ese motivo, si ingresas a tu perfil o al de cualquier otra página que sigues, verás nuevamente el diseño tradicional, con todas las publicaciones ordenadas desde la más actual hasta la más antigua.

No obstante, no hay que descartar la posibilidad de que se implemente más adelante. Como no hubo un anuncio oficial, puede que se haya tratado de una prueba. Si los resultados fueron positivos, es muy probable que Mark Zuckerberg decida implementar de forma permanente este nuevo diseño en los perfiles de Facebook de todo el mundo.