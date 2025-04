Bill Gates no usa iPhone: este es el potente teléfono que prefiere el fundador de Microsoft

Aunque el iPhone es el teléfono más popular en Estados Unidos, muchas personas prefieren emplear dispositivos de otros fabricantes. Varios personajes públicos incluso han confirmado que no usan celulares de la manzana mordida, sino que prefieren los smartphones Android. Uno de los más conocidos en hacer esta revelación fue Bill Gates, el fundador de Microsoft.

La relación entre Microsoft y Apple comenzó con varias disputas legales; sin embargo, acabó en buenos términos cuando Bill Gates los salvó de la bancarrota. Vale resaltar que no fue un gesto altruista, sino una estrategia para asegurar que su competencia siguiera existiendo. De esta forma, evitaba acusaciones de monopolio y que lo obligaran a dividir su empresa.

Actualmente, Apple y Microsoft no mantienen ninguna rivalidad. No obstante, eso no significa que Bill Gates usará un teléfono desarrollado por sus rivales, pese a ser los más vendidos en Estados Unidos. El empresario no dudó en confirmar qué equipo utiliza, lo que sorprendió a miles de cibernautas, ya que no guarda ninguna relación con Windows Phone o su compañía.

¿Qué celular utiliza Bill Gates?

En marzo de 2022, el fundador de Microsoft respondió a varias preguntas en su cuenta oficial de Reddit. Aunque la mayoría de las consultas giraban en torno a temas como la prevención de pandemias, el cambio climático, entre otros asuntos globales, hubo una pregunta bastante sencilla, pero que llamó la atención del millonario: ¿Qué tipo de teléfono tienes?

Grande fue la sorpresa del usuario, luego de notar que Bill Gates no tuvo problemas en revelar qué celular usaba. Incluso confirmó la marca y explicó por qué escogió ese dispositivo en lugar de otros similares. "Tengo un Android Galaxy Z Fold3. He probado varios. Con esta pantalla, puedo arreglármelas con un gran PC portátil y el teléfono, y nada más", escribió.

Bill Gates usó un Samsung Galaxy Z Fold 3, pero luego lo actualizó. Foto: captura de Reddit

Tras esta revelación, muchos se sorprendieron de que el empresario estadounidense prefiriera Samsung en lugar de Apple. La noticia incluso llegó hasta Corea del Sur, donde el antiguo CEO de la empresa surcoreana, Lee Jay-Yong, decidió obsequiarle la siguiente versión (Galaxy Z Fold4) cuando Bill Gates visitó su país.

“Tengo un Samsung Fold 4 que me dio JY Lee, el presidente de Samsung, cuando lo vi en Corea del Sur para actualizar mi Fold 3”, señaló Bill Gates en 2023. Además, reveló que prefiere los teléfonos con pantalla plegable porque ofrecen la funcionalidad de una tablet, pero conservan la portabilidad cómoda de un celular tradicional.

Han pasado varios años desde la revelación de Bill Gates, e incluso han salido modelos más recientes, como el Samsung Galaxy Z Fold 6. Es posible que el empresario haya actualizado su dispositivo a una versión más nueva o que, por el contrario, aún mantenga el Samsung Galaxy Z Fold 4 que le fue obsequiado en Corea del Sur.

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del Samsung Galaxy Z Fold 4?

​El Samsung Galaxy Z Fold 4 es un teléfono inteligente que resalta por su diseño plegable y robusto. Mide 155.1 x 130.1 x 6.3 mm cuando está desplegado y 155.1 x 67.1 x 14.2~15.8 mm cuando está plegado. Además, cuenta con un peso de 263 gramos. Su estructura incorpora Gorilla Glass Victus+ y una certificación IPX8 de resistencia al agua. ​

Está equipado con el procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 y 12GB de RAM. Se encuentra disponible en opciones de almacenamiento interno de 256GB, 512GB o 1TB, sin posibilidad de expansión mediante tarjeta microSD. Su batería es de 4400 mAh y soporta carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W y carga reversible de 4.5W. ​

En el apartado fotográfico, cuenta con una cámara principal triple de 50 megapíxeles (gran angular), 12 megapíxeles (ultra gran angular) y 10 megapíxeles (teleobjetivo con zoom óptico de 3x). Además, dispone de una cámara frontal de 10 megapíxeles en el exterior y una cámara bajo la pantalla interna de 4 megapíxeles. ​