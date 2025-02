¿Es peligroso cargar tu smartphone con un cargador prestado más potente que el tuyo?

Actualmente, marcas como Xiaomi, Motorola, Realme, ZTE, OnePlus, Vivo, Huawei, entre otras, están fabricando teléfonos con carga rápida. Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden cargar la batería de su smartphone en menos tiempo, es decir, ya no tendrán que esperar una hora aproximadamente, podrán hacerlo en 30 minutos o incluso menos.

Por lo general, los cargadores tradicionales (de 30 W, por ejemplo) poseen un tamaño y peso estándar. En cambio, los cargadores de carga ultra rápida (120 W a 240 W) son más grandes y pesados. Esta diferencia genera temor en muchos usuarios, quienes prefieren no prestarlos, ya que temen que puedan ser peligrosos para celulares menos potentes.

¿Es peligroso cargar tu teléfono con un cargador más potente?

La mayoría de las personas cree que un cargador potente (uno de 150 W, por ejemplo) podría ser peligroso para su smartphone, sobre todo si su celular no es compatible con carga rápida. La principal preocupación es que podría causar sobrecalentamiento, lo que no solo aceleraría la degradación de la batería, sino que (en casos extremos) podría hacerla explotar.

Por el contrario, otros usuarios no tienen problemas en usarlos en sus celulares menos potentes, ya que piensan que los cargarán de manera más rápida que un cargador tradicional. Ambos casos están equivocados, ya que la velocidad de carga no depende de la potencia que tenga el cargador, si no del mismo dispositivo.

Es decir, el cargador (aunque sea de carga ultra rápida) se ajusta a las necesidades del smartphone. Para explicarlo de manera más clara, si usas un cargador de 240 W con un celular que tiene una velocidad de carga máxima de 65 W, no aprovecharás los 240 W. Solo recibirás una potencia de 65 W, que es lo que tu teléfono puede manejar.

En algunos casos, el proceso de carga no se lleva a cabo. Esto ocurre cuando intentas cargar un celular muy antiguo que tiene una velocidad de carga de 5 W. Debido a que la potencia de muchos cargadores 'fast charge' no puede bajar de los 10 W, no habrá transferencia de energía, lo que previene posibles incidentes peligrosos.

En conclusión, puedes usar cualquier cargador prestado, incluso uno de 120 W, 150 W o 240 W, ya que su potencia se ajustará de acuerdo a tu smartphone. Vale resaltar que esto solo aplica con cargadores originales; si utilizas uno 'pirata', si habrá un riesgo de sobrecalentamiento, daños en la batería o incluso accidentes.

¿Qué sucede al cargar tu teléfono con un cargador menos potente?

Si tienes un smartphone de última generación que admite carga rápida de 240 W, también podrás cargarlo con otros cargadores prestados, siempre y cuando sean originales. Sin embargo, debes tener en cuenta que la batería tardará más en cargarse de lo que estás acostumbrado, ya que estarás utilizando un cargador menos potente.

Por ejemplo, si cargas el 100% de la batería de tu teléfono inteligente en 20 minutos con tu cargador de 240 W, no esperes obtener la misma velocidad con un cargador tradicional (uno de 30 W, por ejemplo). En estos casos, el tiempo de carga podría extenderse a más de una hora, dependiendo de la capacidad de la batería (una de 6000 mAh tardará más que una de 5000 mAh).