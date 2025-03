Igual que Facebook Messenger: ¿Cómo activar las burbujas flotantes de WhatsApp en tu celular?

Una de las características más destacadas de Facebook Messenger es que sus mensajes llegan a través de pequeñas ventanas flotantes que aparecen en la pantalla de nuestro teléfono inteligente, lo que nos permite responder a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas que nos han contactado, sin tener que abrir la aplicación.

Lo que muchos no saben es que esta función no solo está disponible en Facebook Messenger, también puedes tenerla en otras aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp. Sin embargo, este truco no funciona en todos los celulares, solo en aquellos que usan Android como sistema operativo. ¿Te gustaría descubrir cómo hacerlo? Te enseñamos.

¿Cómo activar las burbujas flotantes en WhatsApp?

Los teléfonos desarrollados por Samsung, Motorola, Xiaomi, entre otras marcas reconocidas, han incorporado una opción nativa que permite activar las burbujas flotantes de WhatsApp de manera rápida y sencilla. Lo mejor de todo es que no necesitas instalar ninguna app de terceros, solo tendrás que seguir una serie de indicaciones para habilitar esta función.

Dirígete a los ajustes de tu teléfono inteligente

Aparecerán varias opciones. Tienes que entrar a Funciones Avanzadas o Notificaciones

Tendrás que buscar una opción llamada 'Burbujas flotantes' o 'Notificaciones flotantes'

Posteriormente, tendrás que elegir 'Vistas emergentes'

Finalmente, pulsa en aplicaciones incluidas y elige WhatsApp

Eso sería todo. A partir de ahora, cada vez que un contacto te envíe un mensaje de WhatsApp, no será necesario abrir la app de mensajería y buscar la conversación manualmente. En su lugar, podrás simplemente tocar la burbuja flotante que aparecerá en la pantalla, lo que abrirá automáticamente el chat para que respondas de inmediato.

Es importante resaltar que no todos los dispositivos Android incluyen esta función en su configuración de forma nativa. Si tu smartphone no cuenta con esta característica, no te preocupes, ya que puedes optar por una aplicación de terceros diseñada específicamente para habilitar las burbujas flotantes en WhatsApp.

¿Qué aplicación puede ayudarte a tener burbujas flotantes en WhatsApp?

Según detalla El Androide Libre, un portal especializado en tecnología, existe una app llamada Flychat que nos permite activar las burbujas flotantes en nuestro smartphone. No solo es compatible con WhatsApp, también con otras aplicaciones de mensajería que no tienen esta función, como Telegram o Line.

De acuerdo a la publicación, la aplicación está disponible en Play Store y es completamente gratuita, aunque posee anuncios. No se encuentra disponible en App Store, así que no podrás usarla si tienes un iPhone. Una vez que la instales, tendrás que brindarle algunos permisos para que funcione de forma correcta.

Una de las principales ventajas es que tu hora de última conexión no se actualiza, lo que resulta ideal si prefieres contestar de forma discreta. Además, esta app también oculta el estado "en línea" y el "escribiendo" que ven tus contactos. Sin embargo, tiene varias limitaciones, ya que solo permite el envío de mensajes de texto. Si deseas compartir fotos o videos, deberás abrir WhatsApp directamente.