¿Es posible bloquear a Mark Zuckerberg en Facebook? Esto sucede cuando intentas hacerlo

A mediados de 2024, Elon Musk y Nicolás Maduro protagonizaron un enfrentamiento en X (antes Twitter) que terminó desatando la furia del dictador venezolano, quien decidió bloquearlo. Sin embargo, lo que el mandatario no tomó en cuenta es que, al ser dueño de esa plataforma, el magnate estadounidense podía desbloquearse para seguir atacándolo e incluso le quitó su insignia de verificación.

Tras esta disputa, quedó claro que Elon Musk tiene un control absoluto sobre X y que puede desbloquearse cuando lo desee. Este hecho llevó a muchos cibernautas a preguntarse si otros multimillonarios, como Mark Zuckerberg, también gozan de un poder similar en sus propias redes sociales o si, por el contrario, sus cuentas funcionan como las de cualquier otro usuario.

¿Es cierto que no puede bloquearse a Mark Zuckerberg en Facebook?

Hace muchos años, cuando Facebook vivía su 'época dorada', miles de usuarios descubrieron que la cuenta de Mark Zuckerberg no podía ser bloqueada. Este suceso desató diversas teorías en internet, algunas bastante descabelladas, como que el empresario norteamericano tenía la capacidad de acceder a cualquier perfil, incluso si no lo tenía agregado como amigo.

En aquel entonces, cuando intentabas bloquear a Mark Zuckerberg en Facebook, en lugar de recibir la confirmación habitual, la plataforma mostraba el siguiente mensaje: “This profile can’t be blocked right now” (Este perfil no puede ser bloqueado en este momento). Aunque esta imagen editada, lo cierto es que es completamente real. Eso sucedió en su momento. ¿Por qué?

Antes no se podía bloquear a Mark Zuckerberg. Foto: captura de Facebook

Muchos usuarios especulaban que Mark Zuckerberg odiaba ser bloqueado en su propia red social y, por ello, tenía una cuenta especial que era imposible de bloquear. Para esclarecer el misterio, Mashable, un blog de noticias estadounidense, contactó a Facebook para obtener una respuesta oficial. La compañía no tuvo inconveniente en explicar la razón detrás de este hecho.

Resulta que Facebook tiene un sistema de protección creado para resguardar las cuentas de usuarios que son víctimas de ataques masivos. Este mecanismo se activa automáticamente cuando detecta que un gran número de personas están denunciando o bloqueando determinado perfil, sobre todo si pertenece a una figura pública, como Mark Zuckerberg u otros famosos.

"El propósito de este sistema es proteger a las personas dirigidas por estas campañas virales", sostuvo Facebook a Mashable. Es decir, el objetivo de este mecanismo es evitar que las cuentas de deportistas, actores, cantantes, entre otros personajes públicos, sean suspendidas injustamente debido a campañas malintencionadas organizadas por terceros.

Debido a la gran cantidad de bloqueos que estaba recibiendo la cuenta de Mark Zuckerberg, Facebook activó su sistema de protección para evitar que el perfil fuera suspendido injustamente. Como resultado, los intentos de bloqueo quedaron temporalmente restringidos. No obstante, una vez que la "campaña malintencionada" llega a su fin, el sistema se desactivaba automáticamente.

¿Qué ocurre cuando intentas bloquear a Mark Zuckerberg?

Actualmente, la cuenta de Mark Zuckerberg funciona como la de cualquier otro usuario, por lo que puedes acceder a su perfil y bloquearlo si así lo deseas. Al hacerlo, recibirás un mensaje informándote que el fundador de Facebook ya no podrá ver tus publicaciones en tu biografía, etiquetarte, invitarte a eventos o grupos, enviarte mensajes ni agregarte a su lista de amigos.

Esto aparece cuando intentas bloquear a Mark Zuckerberg. Foto: captura de Facebook

Al confirmar el bloqueo, Facebook te notificará que la acción se realizó con éxito. Además, aparecerá un mensaje indicando lo siguiente: "Los bloqueos son específicos de cada perfil y se aplican de forma individual. Este bloqueo no afectará a los otros perfiles de Mark Zuckerberg, pero limitaremos algunas formas en las que puede interactuar contigo desde ellos".