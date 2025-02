Instagram ha comenzado a probar una nueva función que permite a los usuarios expresar su desacuerdo con comentarios en publicaciones y reels mediante un botón de "No me gusta". Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar interacciones más positivas y brindar mayor control a los usuarios sobre el contenido con el que interactúan en la plataforma.

El anuncio fue realizado por el CEO de Instagram, Adam Mosseri, quien explicó que la función está siendo implementada en una fase de prueba con un grupo reducido de usuarios. El botón aparecerá junto a los comentarios en el feed y en los reels, permitiendo a los usuarios señalar de manera privada aquellos que consideren inapropiados o irrelevantes. A diferencia del botón de "Me gusta", el conteo de "No me gusta" no será visible para el público.

¿Cuál es el propósito de esta función?

El principal objetivo de esta herramienta es mejorar la experiencia de los usuarios en la plataforma, otorgándoles la posibilidad de indicar qué tipo de comentarios no son bien recibidos. Con estos datos, Instagram podrá ajustar su algoritmo para relegar comentarios ofensivos o irrelevantes a posiciones menos visibles, promoviendo así un ambiente digital más seguro y positivo.

Lanzamiento gradual y enfoque en la privacidad

Inicialmente, la función solo estará disponible para un número limitado de usuarios en una fase experimental. Instagram evaluará su impacto antes de expandir su uso de manera generalizada. Es importante destacar que la opción de "No me gusta" será completamente privada, lo que significa que ni los autores de los comentarios ni otros usuarios podrán ver quién ha utilizado esta función, evitando así generar conflictos o fomentar la negatividad.

Reacciones y debate en redes

La incorporación del botón de "No me gusta" ha generado diversas opiniones en la comunidad de usuarios. Mientras que algunos ven esta función como una herramienta útil para disminuir comentarios dañinos y mejorar la calidad de las interacciones, otros temen que pueda ser utilizada de manera abusiva o fomentar actitudes negativas. Ante esto, Instagram ha asegurado que monitoreará de cerca su implementación y realizará ajustes si es necesario, con el fin de garantizar que cumpla su propósito de mejorar la convivencia dentro de la plataforma.