Más útil que Magis TV: esta plataforma permite ver 150 canales gratis en tu Smart TV o celular

Aunque Netflix, Amazon Prime Video y Disney+ son las plataformas de streaming más populares del mundo, no son las únicas que existen. En la actualidad, existen otros servicios (que son menos conocidos) que permiten a las personas acceder a miles de películas, series y programas de televisión en su Smart TV, teléfono o computadora, sin tener que pagar una suscripción mensual. ¿Cuáles son?

No estamos hablando de Magis TV, conocida también como Flujo TV, ya que es una plataforma de streaming 'pirata' que no tiene las licencias del contenido que ofrece. Además, muchos expertos en ciberseguridad recomiendan no instalar esta aplicación, ya que solicita permisos que son innecesarios y podría venir infectada con malware, el cual puede robar tu información sin que lo notes.

En cambio, nos referimos a plataformas legales que permiten ver contenido gratuito. Una de las más conocidas es Pluto TV que ofrece cientos de canales de diferentes temáticas. Aunque saldrán anuncios de vez en cuando, similares a los cortes comerciales de la televisión tradicional, la experiencia sigue siendo totalmente legal y segura. Al igual que esta, hay otra similar llamada DistroTV.

¿Qué es DistroTV y qué canales ofrece?

DistroTV es una plataforma de streaming que brinda contenido en español y que está disponible en Perú, México, Ecuador, entre otros países de Latinoamérica. Según sus desarrolladores, esta aplicación posee más de 150 canales gratuitos, los cuáles ofrecen contenido muy variado como, por ejemplo, noticias, música, entretenimiento, deportes, infantiles, entre otros. Aquí algunos de ellos:

Euronews en español

Top cine

Juntos

Cine real

Horrorfy

WappTV

Tu cine

Casa Comedy

Spanglish

El conflicto Tribunal del Pueblo

Saber más

Flash

MMC

Chiquilines

Glewed TV en español, etc.

La publicidad en DistroTV no es tan invasiva como en otras plataformas de streaming gratuitas. De acuerdo a Xataka, un portal especializado en tecnología, los anuncios que nos aparecerán mientras vemos una película o serie solo durarán solo unos cuantos minutos. Luego de eso, volveremos a ver nuestro contenido hasta la próxima interrupción que sucederá en 15 o 20 minutos.

Finalmente, resaltar que Distro TV (al igual que Netflix, Amazon Prime Video o Disney+) también tiene algunas producciones propias, es decir, contenido exclusivo (en inglés y en español) que solo podrás encontrar en esta plataforma de streaming, la cual puedes revisar desde diversos dispositivos con conexión a internert.

¿Cómo instalar DistroTV en tu Smart TV o teléfono?

Si estás interesado en ver Distro TV en tu teléfono inteligente o tablet, debes saber que esta aplicación se encuentra disponible en Play Store y App Store, las tiendas oficiales de Android e iOS, respectivamente. Basta con descargar la plataforma para que puedas acceder a su catálogo completo y sin restricciones, no hace falta crearse una cuenta.

En caso quieras ver la plataforma desde una computadora, no hace falta que descargues un programa, solo deberás abrir Google Chrome (o cualquier otro navegador) e ingresar a su página web oficial. Finalmente, revelar que DistroTV está disponible en los Smart TV de la marca LG, Samsung, Sony, así como en equipos con Google TV, Fire TV, Roku y Apple TV.