YouTube: ¿por qué los youtubers no pueden mencionar la palabra ‘coronavirus’ en sus videos? [FOTOS]

El avance del coronavirus en diversas partes del mundo se ha convertido en un tema serio y de preocupación mundial. Por ello, la plataforma de videos YouTube ha decidido que ninguno de sus usuarios pueda sacarle provecho monetario a un tema tan sensible como esta epidemia que se inició en Wuhan.

No es la primera vez que la compañía toma una decisión así con temas que afectan a la salud humana y, sobre todo, para evitar que algunos usuarios se aprovechen del miedo de los demás. Según las normas de uso YouTube, aquellos contenidos que traten sobre temas sensibles, que pongan en peligro la salud de los otros o que traten sobre un ataque malicioso planificado, no podrán beneficiarse de los ingresos por publicidad.

Por lo tanto, YouTube ha incluido al coronavirus entre sus temas sensibles. Según dictan sus pautas de contenido amigable para anunciantes, los videos en donde se mencione esta palabra no podrán monetizarse.

YouTube asegura que, además de evitar la desinformación, también protege a sus anunciantes, ya que muchos de ellos no querrían que sus anuncios se mostrasen en videos sensacionalistas sobre lo que ocurre con el coronavirus.

Según The Verge, muchos youtubers evitan utilizar la palabra coronavirus y variantes para no perder los ingresos generados por sus vídeos, incluso aunque sus materiales audiovisuales no se centren en informar sobre el tema, sino en otros asuntos afectados colateralmente.