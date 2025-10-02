HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Streamers

Anthony Choy revela que vivió incómoda experiencia en 'Todo Good': "Nadie me saludo, ni me recibió"

El presentador paranormal Anthony Choy contó que fue invitado al programa 'Todo Good' con motivo de la celebración de Halloween, pero terminó viviendo una experiencia incómoda.

Anthony Choy revela que vivió incómoda experiencia con integrantes de 'Todo Good'
Anthony Choy revela que vivió incómoda experiencia con integrantes de 'Todo Good' | Foto: Composición LR/ Todo Good/ LR+ Multimedia

Anthony Choy reveló durante el programa 'Viaje a otra dimensión', del cual es conductor, que vivió una mala experiencia con el equipo del pódcast 'Todo Good'. En la emisión del miércoles 1 de octubre, relató que durante las celebraciones de Halloween suele recibir múltiples invitaciones para participar en diversos pódcast. Entre las anécdotas, mencionó una en particular: la vez en que fue invitado a uno de los programas de 'Todo Good'. “También me invitaron, recuerdo, al programa de los pupilos de Phillip Chu Joy (…) Yo fui, tomé mi taxi, con mi plata. Fui hasta allá. Llegué”, contó el ufólogo peruano.

Choy contó que, a pesar de haber sido invitado, no recibió un trato adecuado por parte del equipo del programa: “Me invitaron, me acuerdo de que era Halloween. Yo llegué: ‘Hola, amigos’, y nadie me saludó, nadie me recibió. ¿Por qué? Porque todos estaban siendo maquillados. Me senté a esperar: 10, 15, 20, 30 minutos… y nadie me hacía caso, nadie me decía nada, nadie me ofreció nada”.

PUEDES VER: Pandemonium reedita de “Pureza del fuego” El famoso ufólogo Anthony Choy retorna a la poesía luego de 30 años

lr.pe

Anthony Choy afirma que tomó una drástica decisión tras un mal episodio en 'Todo Good'

Según contó Anthony Choy, después de esperar cerca de 30 minutos en el set de 'Todo Good' y no recibir indicaciones, tomó una decisión: “La verdad, yo estaba con hambre. Les dije: ‘Chicos, ahorita vengo’. Nadie me respondió ni me miró. Yo me salí y pensé: ‘¿Qué hago aquí esperando?’. Agarré y, automáticamente, me regresé a mi casa. Y nunca me dijeron nada”, dijo el presentador paranormal.

¿Quién es Anthony Choy?

Anthony Choy es un abogado, periodista e investigador peruano conocido por su trabajo en el estudio y difusión de fenómenos paranormales. Durante años ha sido la voz principal del programa radial 'viaje a otra dimensión', espacio que es considerado un referente para los seguidores del misterio, los ovnis y los casos inexplicables en el Perú.

Además de su labor en medios, Choy ha participado en investigaciones de campo, congresos internacionales y entrevistas que lo han posicionado como una de las figuras más visibles del esoterismo en nuestro país.

Notas relacionadas
Ale Morey revela la indignante razón que la obligó a abandonar Good Floro: "No estaba pasándola bien"

Ale Morey revela la indignante razón que la obligó a abandonar Good Floro: "No estaba pasándola bien"

LEER MÁS
Kingleon sorprende al revelar que su primer pago en Kick fue de US$3.500: “A veces ni hacía en vivo"

Kingleon sorprende al revelar que su primer pago en Kick fue de US$3.500: “A veces ni hacía en vivo"

LEER MÁS
'Majo con Sabor' sorprende a Mario Irivarren con inesperado troleo sobre Onelia Molina: "Es su amiga encima"

'Majo con Sabor' sorprende a Mario Irivarren con inesperado troleo sobre Onelia Molina: "Es su amiga encima"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ale Morey revela la indignante razón que la obligó a abandonar Good Floro: "No estaba pasándola bien"

Ale Morey revela la indignante razón que la obligó a abandonar Good Floro: "No estaba pasándola bien"

LEER MÁS
Diealis dejará casa en La Molina tras desacuerdos con propietaria por hacer streams: "Es solo para vivir"

Diealis dejará casa en La Molina tras desacuerdos con propietaria por hacer streams: "Es solo para vivir"

LEER MÁS
Golpean a streamer Fanodric en partido de Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025

Golpean a streamer Fanodric en partido de Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Milenka Nolasco fue impedida de ingresar a concierto de Prince Royce por llegar tarde y tuvo que irse: "Pero ya hemos subido historias"

Milenka Nolasco fue impedida de ingresar a concierto de Prince Royce por llegar tarde y tuvo que irse: "Pero ya hemos subido historias"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Archivo Central Judicial de Cajamarca: 27 años de servicio, orden y transparencia al servicio de la justicia

Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios y artistas que se presentan en Lima

Urbanova impulsa consolidación de Paseo Begonias con nuevas propuestas gastronómicas y proyecto Torre Rosales

Streamers

Ale Morey revela la indignante razón que la obligó a abandonar Good Floro: "No estaba pasándola bien"

Diealis dejará casa en La Molina tras desacuerdos con propietaria por hacer streams: "Es solo para vivir"

Golpean a streamer Fanodric en partido de Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Cardenal Carlos Castillo es hospitalizado de emergencia tras desmayarse en Iquitos

Congreso: presentan moción de censura contra ministro de cultura por crisis en Machu Picchu

Silvana Carrión: "Renovación Popular ha capturado la Procuraduría (...) el nuevo ministro de Justicia firmó mi salida"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025