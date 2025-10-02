Anthony Choy revela que vivió incómoda experiencia en 'Todo Good': "Nadie me saludo, ni me recibió"

Anthony Choy reveló durante el programa 'Viaje a otra dimensión', del cual es conductor, que vivió una mala experiencia con el equipo del pódcast 'Todo Good'. En la emisión del miércoles 1 de octubre, relató que durante las celebraciones de Halloween suele recibir múltiples invitaciones para participar en diversos pódcast. Entre las anécdotas, mencionó una en particular: la vez en que fue invitado a uno de los programas de 'Todo Good'. “También me invitaron, recuerdo, al programa de los pupilos de Phillip Chu Joy (…) Yo fui, tomé mi taxi, con mi plata. Fui hasta allá. Llegué”, contó el ufólogo peruano.

Choy contó que, a pesar de haber sido invitado, no recibió un trato adecuado por parte del equipo del programa: “Me invitaron, me acuerdo de que era Halloween. Yo llegué: ‘Hola, amigos’, y nadie me saludó, nadie me recibió. ¿Por qué? Porque todos estaban siendo maquillados. Me senté a esperar: 10, 15, 20, 30 minutos… y nadie me hacía caso, nadie me decía nada, nadie me ofreció nada”.

Anthony Choy afirma que tomó una drástica decisión tras un mal episodio en 'Todo Good'

Según contó Anthony Choy, después de esperar cerca de 30 minutos en el set de 'Todo Good' y no recibir indicaciones, tomó una decisión: “La verdad, yo estaba con hambre. Les dije: ‘Chicos, ahorita vengo’. Nadie me respondió ni me miró. Yo me salí y pensé: ‘¿Qué hago aquí esperando?’. Agarré y, automáticamente, me regresé a mi casa. Y nunca me dijeron nada”, dijo el presentador paranormal.

¿Quién es Anthony Choy?

Anthony Choy es un abogado, periodista e investigador peruano conocido por su trabajo en el estudio y difusión de fenómenos paranormales. Durante años ha sido la voz principal del programa radial 'viaje a otra dimensión', espacio que es considerado un referente para los seguidores del misterio, los ovnis y los casos inexplicables en el Perú.

Además de su labor en medios, Choy ha participado en investigaciones de campo, congresos internacionales y entrevistas que lo han posicionado como una de las figuras más visibles del esoterismo en nuestro país.