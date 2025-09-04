HOYSuscripcion LR Focus

Notas de Prensa

Pandemonium reedita de “Pureza del fuego” El famoso ufólogo Anthony Choy retorna a la poesía luego de 30 años

Este sábado 6 de septiembre a las 7:00 p.m., en el marco de los sábados culturales de la Librería de Limar. El jirón Cailloma abrirá una puerta dimensional: el reconocido cronista del misterio Anthony Choy presentará Pureza del fuego, un libro de juventud que ahora reaparece en una segunda edición aumentada y corregida. Versos urbanos, cargados de sensualidad y rabia antisistema, con los que el autor se reencuentra con su verdadera esencia: la del escritor.

Anthony Choy. Foto: Difusión.
“Si es cierto que ese ímpetu contestatario, antisistema, que toca lo anodino de la cotidianeidad, la sensualidad dentro de los contextos urbanos y mi rebeldía frente a ciertos valores establecidos tan de los ochentas, significa mucho en lo personal, es porque me refresca, me hace revivir mi verdadera esencia: la del escritor”, señala Choy

Según el poeta Washington Delgado, para el prólogo de su primera edición, la lírica de Choy “es una poesía absolutamente impura, que no quiere ignorar nada de lo banal, las historias de casa, la partida de póker que juega el padre, el estar con una muchacha en un hotel miserable por el Parque de la Reserva, una poesía que no quiere ignorar incluso el lirismo ya un poco pasado de moda, un poco de modelo, es el lirismo que vuelve a aparecer a la manera de Rubén Darío o de Bécquer”.

A pesar de que es más conocido por sus investigaciones paranormales, el autor ha permanecido cercano a las tensiones que mueven al horror, la ciencia ficción y lo grotesco, temas que –según él– responden a las “pulsaciones más íntimas y primarias de la condición humana”: el miedo a lo desconocido, el vértigo ante lo impredecible, el azar cósmico.  Mientras prepara su primer libro de crónicas de misterio, Anthony Choy vuelve al origen: la poesía como resistencia, como deseo, como memoria de otro fuego.

El conductor del programa “Viaje a otra dimensión” emitido por RPP, leerá poemas de su ópera prima, firmará libros a los choylovers y conversará con su público, en una noche que asegura presencias fantasmagóricas y encuentros del tercer tipo.

Presentación del libro “Pureza del fuego” de Anthony Choy

Sábado 06 de septiembre – 7:00 p.m.

Librería de Lima

Jr. Cailloma 843. Centro de Lima

Modera: Diego Lazarte y Tania Huerta

Organiza: Librería de Lima & Pandemonium Editorial.

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

