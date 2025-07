El 23 de julio, el youtuber Jose Luis Rodriguez, más conocido en redes sociales como 'El Pelao' o 'Pelao good', reveló el motivo por el que su canal de YouTube 'Todo Good' estuvo a punto de ser eliminado. A través de una publicación en Instagram, el creador de contenido explicó que la empresa propietaria de la marca 'Yo soy' impuso once denuncias (strikes) al canal de 'Todo Good' por infracción de derechos de contenido, lo que puso en riesgo su permanencia.

"En nuestro caso, primero nos pusieron una falta [...] El domingo, después del circo, me levanté, en la tarde, nos pusieron 11 strikes, 11 faltas. Y por eso escucharon que Jorge Luna dijo: 'Con eso yo tengo entendido que te mueres'. Porque con 3 faltas te cierran el canal. Pelados, yo no puedo explicarles qué cosa o qué cosa no quise sentir, cuando entré a la cuenta de YouTube y me salió un mensaje que decía: 'La eliminación de la tu canal está programada para el 26 de julio'", relato 'El Pelao'.

Sin embargo, Rodriguez relató que logró ponerse en contacto con la empresa, que finalmente retiró las denuncias. A pesar de ello, el youtuber expresó la gran preocupación que sintió por su canal: "me dio mucho miedo".

El 'Pelao' revela porque le impusieron once denuncias al canal de 'Todo Good'

Jose Rodriguez explicó que las infracciones acumuladas por su canal fueron consecuencia de las denuncias presentadas ante YouTube por la empresa propietaria de la marca 'Yo soy', debido a la actividad titulada 'Yo creo que soy' en el programa 'Good Time'. "El nombre es muy similar a 'Yo soy'; entonces, la empresa que es dueño de eso, porque eso es una marca, se vio afectada", señaló 'El Pelao'.

Además, añadió que la empresa estaba en todo su derecho y advirtió a sus seguidores, especialmente a los creadores de contenido, que tengan cuidado con vulnerar los derechos de contenido. "Si tienen un canal por ahí, cuídense", finalizó el youtuber.