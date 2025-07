El lunes 14 de julio, Magaly Medina emitió un reportaje sobre una pelea de boxeo organizada por el streamer Neutro y en la que uno de los participantes terminó gravemente afectado, identificado como Daniel Díaz, por lo que fue llevado a una clínica local y luego a un hospital para ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los padres de la víctima denunciaron el incidente ocurrido y mencionaron que el joven sufre daño cerebral por los impactos y ha sufrido convulsiones. Asimismo, señalaron que el rostro del joven quedó desfigurado. "Pido justicia, nada más", expresó la mamá del afectado. Tras lo ocurrido, la Federación Peruana de Boxeo se pronunció y rechazó el incidente, señalando que no tienen ningún tipo de vinculación.

Federación Peruana de Boxeo emite comunicado tras incidente en evento de streamer Neutro

"La Federación Deportiva Peruana de Boxeo no tiene ninguna responsabilidad en el último evento organizado por el streamer Neutro, en el que se realizaron peleas sin los permisos correspondientes, ni con un ring adecuado ni con árbitros registrados en nuestra Federación", empezó el comunicado.

Asimismo, señalaron que recibieron con mucha indignación la noticia sobre el estado de Daniel Díaz y que rechazaban totalmente la informalidad. "Tomaremos medidas legales contra los responsables de todo evento que no sea avalado por el ente máximo del boxeo nacional", señaló.

La Federación expresó su indignación por lo sucedido con Daniel Díaz durante el evento del streamer Neutro. Foto: Federación Deportiva Peruana de Boxeo

Finalmente, recalcaron que los deportistas peruanos que ejercen tanto en el boxeo amateur como en el profesional y que participen en este tipo de eventos, como el de Neutro, quedarán totalmente sancionados e inhabilitados para participar en cualquier evento organizado por la Federación.

Neutro responde al comunicado de la Federación Deportiva Peruana de Boxeo

Tras lo dicho, Neutro respondió a la Federación Peruana de Boxeo, afirmando que ellos no apoyaban el boxeo amateur: “La Federación hace años que no nos provee nada, no nos pone ni un sol”. También cuestionó a la Federación por no apoyar debidamente a los boxeadores. "Llevan 13 años boxeando y no tienen un carro propio, porque del deporte no pueden vivir".