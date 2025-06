Streamer Padre Domingo recorre Francia y queda sorprendido al revisar la basura: “Esto está nuevo”

Padre Domingo, el popular streamer conocido por sus aventuras y contenido irreverente, llegó a Francia junto al también creador de contenido Sacha para participar en el evento Kings World Cup Clubs 2025. Durante su estadía en el país europeo, aprovechó la oportunidad para recorrer algunas de las calles locales y vivir una experiencia fuera de lo común. Aunque su objetivo inicial era disfrutar del evento, lo que encontró en su paseo por la ciudad de París superó todas sus expectativas, y no dudó en compartirlo con sus seguidores a través de las redes sociales.

Padre Domingo se sorprende al encontrar objetos casi nuevos en las calles de Francia

Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Padre Domingo comenzó a explorar los tachos de basura que se encontraban en la vía pública, algo que le pareció una actividad curiosa. Para su sorpresa, se encontró con un triciclo en perfecto estado, completamente funcional, como si fuera un artículo recién adquirido. Al seguir su recorrido, no pudo evitar toparse con más objetos que, en su opinión, se veían nuevos, tales como ropa de marca, muebles y hasta un juego de sala completo. Con asombro, exclamó: "Esto está nuevo", ante la incredulidad de sus seguidores.

Lo que más sorprendió al streamer no solo fue la calidad de los objetos encontrados, sino la cantidad de artículos desechados que claramente no parecían haber sido usados mucho. El hecho de encontrar estos productos tan bien conservados en plena calle, tirados sin ningún reparo, dejó a Padre Domingo perplejo. A lo largo de su recorrido, fue registrando y mostrando cada hallazgo a sus seguidores, quienes comenzaron a hacer preguntas sobre el motivo de este fenómeno que parecía tan fuera de lo común para alguien de fuera de Europa.

Reacciones de los seguidores: “¡Es increíble lo que botan en Europa!”

Las reacciones de los seguidores de Padre Domingo en las redes sociales fueron inmediatas. Muchos se sorprendieron por la naturaleza de los hallazgos, y varios compartieron experiencias similares. “Entonces es verdad, pensé que era falso que botaran cosas casi nuevas, qué locura”, comentó uno de los usuarios.

Otros no dudaron en agregar su toque de humor, como uno que dijo: “En Perú lo vendes como nuevo”. Sin embargo, también hubo quienes confirmaron que este comportamiento no era exclusivo de Francia, ya que "en todo Europa sucede eso, yo también me sorprendí cuando llegué y encontraba que tiraban cosas nuevas", añadió otro seguidor.