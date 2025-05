Mario Irivarren defiende a Laura Spoya tras tensa entrevista con reportero de 'Amor y Fuego': "Hay formas, no jo***"

Laura Spoya confirmó su separación del empresario mexicano Brian Rullan el último martes 27 de mayo, con quien estuvo casada por más de ocho años. Durante la transmisión en vivo del podcast 'Good Time', Spoya, claramente emocionada y con lágrimas en los ojos, explicó que había decidido mantener su vida privada en silencio por respeto a sus hijos y familiares. Sin embargo, debido a la creciente especulación en los medios, sintió que era necesario hablar públicamente sobre lo que estaba sucediendo.

Hace poco, un reportero del programa 'Amor y fuego' interceptó a Laura Spoya en un centro comercial y comenzó a preguntarle sobre cómo se encontraba después de la confirmación de la ruptura de su noviazgo con Brian Rullan. Visiblemente incómoda, Spoya a veces no respondía, o simplemente ignoraba las preguntas del reportero, quien no dejaba de insistir en preguntar sobre su vida personal. Este hecho no pasó desapercibido para Mario Irivarren, quien durante el último programa de 'Good time' emitió una opinión sobre lo sucedido con su amiga. "Hay formas, no jo***", mencionó molesto.

Mario Irivarren defiende a Laura Spoya por entrevista de reportero de 'Amor y Fuego'

Mario Irivarren resaltó que el reportero no debe esperar que uno siempre tenga una sonrisa en el rostro durante la entrevista, y más aún cuando has pasado por una ruptura amorosa. "Entiendo el trabajo del reportero. Siempre hay preguntas que pueden resultar incómodas, pero no tienen que ser así de irrespetuosas", dijo el integrante de 'Esto es guerra'. Agregó que en algunas ocasiones le habían tocado reporteros irrespetuosos y que sus preguntas tenían la intención de herir a uno.

Los demás integrantes de 'Good time' le dieron la razón y dijeron que para ellos sería insoportable. "Yo vi la cara de Laura y le quería meter un soplamocos", señaló Gerardo Pe. Por su parte, el Pelao dijo que no entendía cómo podían soportarlo. Según comenta un trabajador de 'Good time', todo indica que el reportero estaba siguiendo a Laura Spoya, quien se encontraba con sus hijos, y luego de dejarlas con su nana, es cuando se acercan a realizarle las preguntas.

La reacción de Laura Spoya ante su supuesta vinculación amorosa con productor de Good Time

Durante el encuentro con reportero de 'Amor y Fuego', Laura Spoya fue consultada sobre los rumores que la vinculan con Abneer Robles, a lo que respondió con visible molestia que no iba a dar detalles y que las cuestiones se resolverían de manera privada. Además, al ser preguntada sobre los comentarios negativos de su expareja, Brian Rullan, en redes sociales durante su separación, Spoya optó por no profundizar en el tema y se limitó a decir que no tenía nada que agregar.

Respecto a su estado emocional, la exMiss Perú aseguró que se encontraba bien y descartó cualquier posibilidad de reconciliación con Rullan. A pesar de la difícil situación personal que enfrenta, confirmó que su enfoque está en su trabajo y en seguir adelante con su vida profesional.