En un reciente episodio de 'Good Time', Nico Ponce y Jenko del Río se enfrentaron en vivo, protagonizando un tenso cruce de palabras. Según comentó el actor peruano, aunque ambos se presentarán en el evento de boxeo 'Celebrity Combat, su enemistad con el exchico reality no es parte del show, sino que proviene de un conflicto personal ocurrido hace varios años y que involucra a una expareja.

De acuerdo con Nico Ponce, su exnovia le habría sido 'infiel' con Jenko del Río, ya que lo encontró a solas en la casa del exchico reality. Esto provocó que, e impulsado por los celos del momento, terminara a los golpes con el exintegrante de 'Combate'. "Yo lo odio. Es un tema personal de hace muchos años. Su flaca (de Jenko) me llamó a mi teléfono para decir: 'Tú flaca está con mi flaco en su 'jato'' (...) 'Chape' mi carro y fui a buscarlo", comentó.

"Llegué a la casa, estaba a punto de irme y sale mi compadre (Jenko) con mi flaca. Tal película de acción lo cerré y le saqué la muela (le metí un puñete) Era mi flaca de tres años y medios", añadió. Asimismo, confesó que luego de ello, lo llamaron para protagonizar una serie juvenil junto a la enamorada de aquel entonces de Jenko del Rio, por lo que este iba al canal a esperarlo con un bate de beisbol. "La vida se encargó sola de generar mi venganza (...) le pusieron una restricción en el canal", indicó.

Jenko del Río llega a 'Good Time' y se enfrenta a Nico Ponce

Luego de que el actor contara lo ocurrido, Jenko del Río apareció en el podcast, visiblemente molesto por sus declaraciones, para brindar su versión. Aunque aceptó que sí estuvo en su casa con la exenamorada de Nico Ponce, aseguró que nunca hubo intimidad entre ambos.

"¿Qué ha contado él? Ni siquiera pasó nada. Eres tan hipócrita y tan rosque, que no dices la verdad y eso es lo que más me jode. Eres tan c**** (...) Sabes que es lo mejor de todo que te voy a poder sacar la m***** y no va a haber una denuncia de por medio. Eso es lo mejor (...) El que va a titubear vas a ser tú cuando te caigan los golpes (...) Este tipo de la nada se siente en los podcast y empieza hablar mier** de mí", sentenció el exesposo de Paloma Fiuza.

Ante este comentario, Nico Ponce pidió respeto sobre su situación personal. Además, aseguró que también se encuentra entusiasmado de poder enfrentarse en el ring y resolver sus diferencias de una vez por todas.

"Te voy a pedir el mismo respeto. No empieces a inventar calumnias ni huev**** (...) Yo no voy a meterme en tus relaciones. Yo ya quedé con producción que no voy a hablar directamente contigo de tus relaciones (...) Te juro que a mí también me da felicidad porque te voy a poder matar. Te voy a matar, compadre. Prepárate, nomás (...) La gente ya sabe la calaña que eres. Yo he dicho la verdad", sentenció el actor.